In un discorso televisivo, Netanyahu ha unito retorica militare e riferimenti biblici per difendere l’attacco “preventivo” del suo governo estremista contro l’Iran — l’“Operazione Leone Ruggente” — che ha scioccato la regione.

Martedì, Netanyahu ha citato il versetto Proverbi 24:6 della Bibbia ebraica, tradizionalmente interpretato come un invito alla strategia e alla prudenza in guerra: “Come dicono le Sacre Scritture: ‘Con l’astuzia si fa la guerra’”.

Ha definito i 12 giorni di guerra come un’azione difensiva e destinata dal destino, affermando: “Nel momento decisivo ci siamo alzati in piedi e ci siamo comportati come leoni. Il nostro ruggito ha scosso Teheran e ha risuonato in tutto il mondo.”

Gli attacchi, lanciati senza alcun avvertimento, hanno preso di mira le infrastrutture nucleari iraniane, la leadership militare e aree civili, uccidendo circa 600 iraniani, inclusi donne e bambini. Migliaia sono rimasti feriti.

Netanyahu ha descritto il conflitto come una “storica vittoria” e ha dichiarato di aver eliminato due minacce esistenziali: “Un Iran dotato di armi nucleari e un vasto arsenale di missili balistici puntati su Israele.”

“Se non fossimo intervenuti ora,” ha dichiarato in modo perentorio, “lo Stato di Israele avrebbe presto affrontato il pericolo di annientamento.”

Netanyahu ha definito l’attacco israeliano come “un colpo iniziale a sorpresa” e ne ha sottolineato la portata, riferendosi ai bombardamenti sugli impianti nucleari di Natanz, Isfahan e Arak. Nell’offensiva sono stati uccisi anche alti leader militari iraniani e scienziati nucleari.

Il primo ministro ha inoltre lodato il sostegno del presidente statunitense Donald Trump, dichiarando: “Per ordine suo, l’esercito americano ha distrutto l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio a Fordo.”

Netanyahu ha proseguito: “Abbiamo eliminato numerosi comandanti di alto livello. Distrutto i centri di comando. Attaccato le basi dei Guardiani della Rivoluzione. Colpito le basi del Basij. Abbiamo colpito i simboli del regime.”

L’Iran ha accusato Israele e gli Stati Uniti di aver lanciato una guerra d’aggressione illegittima.

Netanyahu non ha nascosto la volontà bellica di Israele: “Nell’attacco più schiacciante che Teheran abbia visto negli ultimi 50 anni, abbiamo eliminato centinaia di agenti del regime,” ha dichiarato, aggiungendo minacciosamente: “Se qualcuno in Iran tenterà di ricostruire questo progetto, reagiremo con la stessa determinazione e la stessa forza.”

Ha concluso il suo discorso, ricco di retorica e teatralità, con una dichiarazione di fede teologica: “Il popolo si è alzato come un leone. Am Israel Chai — Il popolo d’Israele vive. E con l’aiuto di Dio, assicureremo l’eternità del popolo eterno d’Israele.”