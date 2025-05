Lisa Solrun Christiansen si sveglia alle 4 del mattino quasi ogni giorno e si dedica al lavoro di maglieria, creando spessi maglioni di lana molto richiesti in tutto il mondo per il loro calore e i motivi colorati che celebrano la tradizionale cultura inuit della Groenlandia.

La sua routine mattutina include un rapido controllo delle notizie, ma ultimamente questo rituale le rovina la pace a causa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi interessi per la sua terra natale.

“Mi sento sopraffatta,” ha detto Christiansen all'inizio di questo mese mentre guardava il mare, dove iceberg di un blu incredibile galleggiavano poco lontano dalla costa.

Figlia di genitori inuit e danesi, Christiansen, 57 anni, tiene molto alla Groenlandia. È motivo di grande orgoglio familiare il fatto che suo padre, un artista e insegnante, abbia disegnato la bandiera rosso-bianca della Groenlandia.

“Sul letto di morte parlava molto della bandiera e diceva che la bandiera non era sua, ma del popolo,” ha raccontato.

“E c’è una frase che continuo a ricordare. Spero che la bandiera unisca il popolo groenlandese”, ha detto.

Isola di ansia

I groenlandesi sono sempre più preoccupati che la loro terra, una regione autonoma della Danimarca, sia diventata una pedina nella competizione tra Stati Uniti, Russia e Cina, mentre il riscaldamento globale apre l’accesso all’Artico. Temono che l’obiettivo di Trump di prendere il controllo della Groenlandia, ricca di depositi minerari e situata su rotte strategiche aeree e marittime, possa bloccare il loro cammino verso l’indipendenza.

Queste paure sono aumentate domenica, quando Usha Vance, moglie del vicepresidente statunitense JD Vance, ha annunciato che visiterà la Groenlandia questa settimana per partecipare alla corsa nazionale con slitte trainate da cani. Separatamente, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e il segretario all’energia Chris Wright visiteranno una base militare statunitense nel nord della Groenlandia.

L’annuncio ha infiammato le tensioni già accese all’inizio del mese, quando Trump ha ribadito il suo desiderio di annettere la Groenlandia appena due giorni dopo che i groenlandesi avevano eletto un nuovo parlamento contrario a diventare parte degli Stati Uniti. Trump ha persino fatto un riferimento velato alla possibilità di pressione militare, notando le basi statunitensi in Groenlandia e ipotizzando che “forse vedrete sempre più soldati arrivare lì.”

La notizia della visita ha suscitato una reazione immediata da parte dei politici locali, che l’hanno descritta come una dimostrazione di potere degli Stati Uniti in un momento in cui stanno cercando di formare un governo.

“Deve essere affermato chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza alcuna interferenza esterna,” ha dichiarato il primo ministro uscente Mute Boroup Egede.

La Groenlandia, parte della Danimarca dal 1721, si sta muovendo verso l’indipendenza da decenni. È un obiettivo sostenuto dalla maggior parte dei groenlandesi, anche se differiscono su quando e come dovrebbe avvenire. Non vogliono scambiare la Danimarca con un padrone americano.

La domanda è se alla Groenlandia sarà permesso di controllare il proprio destino in un momento di crescenti tensioni internazionali, quando Trump vede l’isola come chiave per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.