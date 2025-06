Mentre Israele ha lanciato attacchi contro quelle che ha dichiarato essere “strutture nucleari e militari” dell'Iran, i media iraniani hanno riferito di esplosioni nella capitale Teheran e dell'assassinio del Capo di Stato Maggiore Mohammad Baqeri e del Comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami.

“Il Maggiore Generale Mohammad Baqeri, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, è diventato un martire”, ha dichiarato l'emittente.

Bakiri, ucciso negli attacchi di venerdì, era a capo dell'esercito iraniano dal 2016 ed era considerato l'architetto del programma di missili balistici di Teheran.

Salami era una figura chiave della leadership militare iraniana e uno dei comandanti più importanti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie.

Negli attacchi sono stati uccisi anche il generale Ghulam Ali Rashid, il vicecomandante dell'esercito e gli scienziati nucleari Feridoun Abbasi, Mohammad Mehdi e Ahmad Reza Zulfikar.

“Forti esplosioni sono state udite in diverse parti della capitale Teheran”, ha riferito la televisione di Stato, aggiungendo che diverse persone, tra cui civili, sono state uccise negli attacchi.

La televisione di Stato ha aggiunto che le esplosioni sono state udite anche nella città di Natanz, nella provincia centrale iraniana di Isfahan, sede di un importante impianto nucleare.

L'emittente ha riferito di aver udito "una nuova esplosione presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, nella provincia di Isfahan" e ha mostrato un denso fumo nero levarsi dall'impianto ore dopo.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi israeliani, definendoli “una chiara violazione del diritto internazionale”. In una breve dichiarazione, il ministero ha affermato che l'Iran “si riserva il diritto di rispondere con decisione” e che “il regime israeliano affronterà le conseguenze della sua aggressione”.

Anche le forze armate iraniane hanno giurato una “forte risposta” all'aggressione israeliana, aggiungendo che Tel Aviv “pagherà un prezzo pesante”.

Preparati su tutti i fronti

“Decine di jet dell'IAF (Israeli Air Force) hanno completato la prima fase di attacchi contro decine di obiettivi militari, inclusi obiettivi nucleari in diverse parti dell'Iran”, ha dichiarato l'esercito israeliano in un recente comunicato.

Il Primo Ministro israeliano Binyamin Netanyahu ha affermato che Israele ha preso di mira i principali scienziati nucleari iraniani e ha colpito anche il cuore del programma di missili balistici dell'Iran.

Non è stato immediatamente chiaro cosa Israele abbia colpito, ma è stato segnalato del fumo che si è alzato dal quartiere di Chitgar, nella parte occidentale di Teheran. Non sono noti impianti nucleari in quest'area, ma non era chiaro se fossero state colpite altre zone del Paese.

Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha dichiarato che Israele ha richiamato in servizio decine di migliaia di soldati.

"Siamo preparati lungo tutti i nostri confini. Avverto che chiunque cerchi di sfidarci pagherà un prezzo pesante", ha detto Zamir.

Gli Stati Uniti affermano di non avere alcun ruolo nell'attacco all'Iran

Israele sta prendendo di mira le strutture nucleari iraniane, ha dichiarato un funzionario militare israeliano.

Parlando ai giornalisti in condizione di anonimato, l'ufficiale ha valutato l'attacco in corso, che ha preso di mira anche “posizioni militari”.

Il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz ha dichiarato che l'esercito israeliano sta effettuando attacchi contro l'Iran e che è stato dichiarato simultaneamente lo stato di emergenza in tutto Israele.

Katz ha anche annunciato che c'è una “situazione speciale” in Israele e che venerdì le scuole saranno chiuse in tutto il Paese. Ha descritto gli attacchi come un attacco “preventivo” contro Teheran.

“A seguito dell'attacco preventivo di Israele contro l'Iran, si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nel prossimo futuro”, ha dichiarato il Ministero della Difesa israeliano in un comunicato.

Nel frattempo, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Israele ha agito unilateralmente.

Rubio ha dichiarato: "Israele ha agito unilateralmente. Non siamo coinvolti in attacchi all'Iran", ha detto Rubio.

“L'Iran non deve prendere di mira gli interessi o il personale degli Stati Uniti”.