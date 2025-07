Gli Stati Uniti stanno fornendo proiettili di artiglieria e missili di artiglieria mobile a razzo all'Ucraina, hanno riferito due funzionari statunitensi a Reuters e Associated Press, pochi giorni dopo che l'amministrazione del presidente Donald Trump aveva sospeso la spedizione di alcune armi critiche a Kiev.

La sospensione di alcune spedizioni di armi la scorsa settimana sembra essere stata legata a preoccupazioni sul fatto che le scorte militari statunitensi potessero essere troppo basse, secondo quanto riferito dai funzionari.

Il segretario della Difesa Pete Hegseth ha ordinato la sospensione la scorsa settimana per consentire al Pentagono di valutare le proprie scorte di armi, una decisione che ha colto di sorpresa la Casa Bianca. Il Pentagono ha negato che Hegseth abbia agito senza consultare il presidente Donald Trump.

I funzionari, parlando in condizione di anonimato, hanno dichiarato mercoledì che proiettili di artiglieria da 155 mm e missili GMLRS (artiglieria mobile a razzo) sono ora in fase di consegna all'Ucraina.

I funzionari non hanno specificato quanti armamenti siano stati inviati né se la spedizione sia completa. Non è nemmeno chiaro se questa nuova spedizione rappresenti un cambiamento di politica da parte dell'amministrazione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato martedì di aver ordinato un ampliamento dei contatti con gli Stati Uniti per garantire consegne critiche di forniture militari, in particolare per la difesa aerea.

Momento critico

La decisione è arrivata mentre sia l'Ucraina che la Russia si stanno scambiando attacchi.

Unità di difesa aerea ucraine stavano difendendo Kiev contro droni russi nelle prime ore di giovedì per la seconda notte consecutiva, con funzionari che hanno riportato un incendio in un edificio residenziale nel centro della città e frammenti di droni caduti in diversi quartieri.

L'esercito ucraino ha emesso avvisi sull'app di messaggistica Telegram avvertendo che la città potrebbe essere soggetta anche a un attacco missilistico.

Il sindaco Vitali Klitschko ha scritto su Telegram che due abitazioni hanno preso fuoco nel distretto centrale di Shevchenkyvskyi. Inoltre, ha aggiunto che squadre di emergenza sono state inviate in diverse parti della città.