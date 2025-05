Nella riunione del mese scorso del Consiglio di Associazione Unione Europea-Israele, Bruxelles ha espresso il proprio sostegno alla ricostruzione di Gaza, a un cessate il fuoco prolungato e al ritorno dei palestinesi sfollati alle loro case. Ora amplifica gli appelli contro il blocco degli aiuti di Israele a Gaza ed esprime una “grave preoccupazione” per la violenza nella Cisgiordania occupata, dove le forze israeliane continuano ad attaccare i campi profughi e a prendere di mira intere città del nord. Ma, per quanto si parli di dare forma al futuro di Gaza e di sostenere il diritto internazionale, ci sono segnali che indicano che l'UE non è disposta a mettere in pratica le sue promesse.

Ecco cosa si frappone.

Divisioni profonde e sfide da affrontare

Le posizioni contrastanti su Israele e Palestina minano la determinazione dell'UE sulla ricostruzione di Gaza. L'UE ha appoggiato il piano di ricostruzione post-bellica del Cairo da 53 miliardi di dollari per Gaza, che rifiuta ogni forma di violenza e di estremismo e chiarisce che lo sfollamento dei palestinesi da Gaza è fuori discussione. Ma la storia dell'UE, che si rifiuta di chiedere conto dei gravi abusi israeliani, contraddice la sua promessa di rispettare il diritto umanitario internazionale e di proteggere le vite dei palestinesi.

Basti pensare alle richieste di Spagna e Irlanda per sollecitare una revisione urgente dell'Accordo di Associazione Israele-UE, il principale documento per le relazioni commerciali e politiche tra le due parti. Sebbene l'articolo 2 dell'accordo condizioni chiaramente i legami bilaterali al “rispetto dei diritti umani”, la scorsa settimana molti Stati dell'UE si sono rifiutati di discutere la questione. In questo modo, gli atti di genocidio, la pulizia etnica e i crimini contro l'umanità commessi da Israele vengono di fatto ignorati.

“Gli Stati dell'UE, tra cui Germania, Ungheria e Slovacchia, vogliono proteggere Israele da qualsiasi critica significativa”, spiega Michael Lynk, professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Western University, Ontario. “Questo ostacola un'azione politica efficace da parte dell'UE e diminuisce una parte del potere politico che potrebbe utilizzare se fosse più unita”.

Anche se prevalesse l'unità, l'UE si trova di fronte a limiti considerevoli alla sua influenza. Per oltre tre decenni, gli Stati Uniti si sono assicurati un ruolo di primo piano nella definizione del controverso processo di pace tra Israele e Palestina, e il loro potere si estende ora al sostegno della ricostruzione di Gaza. Il raddoppiato sostegno di Washington a una "presa di potere" a Gaza, ampiamente condannata, potrebbe aggiungere complicazioni per l'UE, mentre Bruxelles cerca di evitare lo sfollamento permanente dei palestinesi.

Inoltre, la spinta dell'UE ad attuare il piano di ricostruzione guidato dall'Egitto rappresenta una sfida a sé stante: potrebbe richiedere il sostegno degli Stati Uniti per un'attuazione efficace.

Ciò che indebolisce ulteriormente l'influenza dell'UE è il suo triste bilancio sulla stabilizzazione di Gaza e della Cisgiordania occupata. Le passate sanzioni contro i coloni e le entità israeliane non hanno prodotto alcun cambiamento significativo nella permanenza dell'occupazione israeliana, un fattore chiave per proteggere realmente la dignità del popolo palestinese.

Inoltre, l'UE ha deliberatamente ignorato le prime prove riguardo i crimini di guerra israeliani fornite dal suo stesso rappresentante speciale per i diritti umani, eludendo i consigli di sospendere i legami politici o negare le licenze per l'esportazione di armi.

Con questi atteggiamenti evidenti durante i 15 mesi di genocidio israeliano, come possono i palestinesi confidare sul fatto che l'UE cambi rotta nel periodo successivo?

Nonostante tutte queste carenze, la strada per una correzione di rotta da parte dell'UE sarebbe potuta venire dall'interno. L'attivismo di Spagna e Irlanda sulla Palestina elimina ogni dubbio. “Come progenitori di una politica europea più equilibrata e seria, e come esempio di come possa essere applicata con successo senza grandi costi, l'attivismo di Spagna e Irlanda sulla Palestina costituisce un precedente morale che invita all'emulazione da parte di altri”, ha dichiarato a TRT World Hussein Ibish, studioso residente presso l'Arab Gulf States Institute di Washington.

Complicità nei crimini di guerra israeliani

La disponibilità dell'UE a rischiare una grave complicità nei crimini di guerra israeliani mina anche la sua credibilità sulla Palestina. migliora la frase

Basti pensare all'espansione degli insediamenti illegali di Israele. L'UE si è rifiutata di interrompere i legami commerciali e imprenditoriali con gli insediamenti, nonostante l'aumento degli attacchi dei coloni sostenuti dallo Stato e delle demolizioni di case palestinesi.

Poiché l'interruzione dei legami è fondamentale per garantire la conformità dell'UE alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2024, l'UE rischia di essere complice dei crimini legati agli insediamenti contro i palestinesi, la stessa popolazione che spera di proteggere.

È anche un dato di fatto che l'UE semplicemente non ha fatto abbastanza sulla questione della Cisgiordania occupata fino ad oggi. Si pensi allo sfollamento forzato: Bruxelles è rimasta a guardare mentre Israele sfollava con la forza 40.000 palestinesi nelle ultime settimane, offrendo solo una condanna retorica per un atto che considera un “crimine di guerra” e una violazione del diritto internazionale.

L'assenza di pressioni da parte dell'UE sembra dare carta bianca a Israele per continuare con il più grande sfollamento forzato di palestinesi nella Cisgiordania occupata degli ultimi decenni e ha alimentato i timori di una più ampia annessione di insediamenti illegali in Cisgiordania sotto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

In che modo tutto questo riduce i rischi di violenza o avvicina i territori palestinesi a una relativa calma?

Invece, l'approccio passivo dell'UE alla Cisgiordania occupata ha dato al governo di estrema destra israeliano il potere di portare alla ribalta un nuovo progetto di annessione.

“Gli obiettivi a lungo termine di Israele sono di espellere il maggior numero possibile di palestinesi e di eliminare una volta per tutte le rivendicazioni palestinesi di sovranità”, spiega a TRT World Muhannad Ayash, professore di sociologia presso la canadese Mount Royal University.

“Questi obiettivi sono in contrasto con quelli che l'UE dichiara pubblicamente di avere”.

Le stesse azioni dell'UE minano il suo approccio a Gaza e al futuro della Cisgiordania occupata. Il blocco è afflitto da divisioni su Israele e Palestina, esercita un'influenza limitata e non può predicare una pace a lungo termine quando alcuni dei suoi stessi Stati membri hanno favorito il genocidio di Israele.