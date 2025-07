Israele vede vantaggi dalla divisione della Siria e desidera il suo continuo stato di disperazione, ha dichiarato il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan in un'intervista con i media locali.

“Credo che l'amministrazione Sharaa abbia risposto alle aspettative sia della regione che della comunità internazionale nonostante le risorse limitate,” ha affermato Fidan venerdì.

Commentando il ruolo svolto dagli Stati Uniti in Siria e nella regione, il Ministro degli Esteri turco ha dichiarato che, fatta eccezione per l'equazione che Washington ha con Israele, gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo molto costruttivo nella regione.

Sulla cooperazione in materia di difesa con la Siria, ha affermato che la Türkiye ha sempre sostenuto una cooperazione legittima in questo ambito.

All'inizio di questa settimana, Fidan ha dichiarato che, se i gruppi in Siria si muovessero verso la divisione e la destabilizzazione, la Türkiye lo considererebbe una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale e interverrebbe.

Fidan ha affermato che Ankara è disposta a dialogare e soddisfare qualsiasi richiesta da parte dei gruppi, purché non implichi divisioni.

“Israele persegue una politica volta a indebolire la sua regione e a mantenerla nel caos,” ha detto, aggiungendo che Israele, che non vuole vedere un paese stabile nella sua regione, mira a dividere la Siria.

Ha detto che Ankara sta monitorando da vicino gli sviluppi nel sud della Siria, scoppiati a seguito dell'intervento israeliano.

Mentre l'intera comunità internazionale e gli attori regionali stanno lavorando per garantire che la Siria non diventi un rifugio per il terrorismo o una fonte di migrazione irregolare, Israele cerca di sabotare tutti gli sforzi volti a stabilire pace, stabilità e sicurezza nel paese, ha detto Fidan.

Sottolineando che la Türkiye da tempo sta facendo sforzi intensivi per porre fine ai conflitti e alle guerre nella regione, ha ribadito l'impegno del paese per iniziative diplomatiche.