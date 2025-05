Il presidente Recep Tayyip Erdoğan è in visita ufficiale in Italia. Ad accompagnare Erdoğan, una delegazione formata da: il Ministro degli Esteri Hakan Fidan, la Ministra della Famiglia e dei Servizi Sociali Mahinur Özdemir Göktaş, il Ministro della Gioventù e dello Sport Osman Aşkın Bak, il Ministro della Cultura e del Turismo Mehmet Nuri Ersoy, il Ministro della Difesa Nazionale Yaşar Güler, il Ministro dell'Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih Kacır, il Ministro del Commercio Ömer Bolat, il capo del MIT İbrahim Kalın, il Direttore della Comunicazione della Presidenza Fahrettin Altun, il Consigliere Capo per la Politica Estera e la Sicurezza del Presidente Akif Çağatay Kılıç e il Presidente dell'Industria della Difesa della Presidenza Haluk Görgün.

Gli imprenditori turchi e italiani si sono concentrati sulla visita del Presidente Erdoğan in Italia. Nell'ambito del vertice, si prevede che vengano discusse iniziative volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Türkiye e Italia, nonché uno scambio di opinioni su questioni regionali e globali attuali. Durante il vertice è inoltre prevista la firma di vari accordi volti a consolidare il quadro giuridico delle relazioni bilaterali e l'organizzazione di un forum economico con la partecipazione degli ambienti imprenditoriali.