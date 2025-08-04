MONDO
1 min di lettura
Piogge monsoniche devastanti seminano il caos in Pakistan, il bilancio delle vittime aumenta
L'imprevedibilità e l'intensità dei monsoni sono aumentate negli ultimi anni a causa della crisi climatica.
The meteorological department has forecast a fresh spell of rains and thunderstorms. / AP
4 agosto 2025

Almeno 140 bambini, su un totale di 299 persone, sono stati finora uccisi in incidenti legati alle piogge in tutto il Pakistan durante l'attuale stagione dei monsoni, ha dichiarato l'autorità nazionale per la gestione dei disastri del paese.

Oltre 700 persone sono rimaste ferite a causa delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni improvvise e frane a partire dal 26 giugno, secondo quanto riportato domenica dall'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri.

Quasi la metà delle vittime totali è stata registrata nella provincia orientale del Punjab, seguita dalla provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Dei 715 feriti, 239 erano bambini, 204 donne e 272 uomini.

Il dipartimento meteorologico ha previsto una nuova ondata di piogge e temporali in Punjab, KP e nel Kashmir amministrato dal Pakistan a partire da lunedì, spingendo le agenzie di soccorso a prepararsi per possibili emergenze.

Le piogge monsoniche spesso causano devastazioni in tutta l'Asia meridionale, incluso il Pakistan; tuttavia, la loro imprevedibilità e intensità sono aumentate negli ultimi anni a causa della crisi climatica.

