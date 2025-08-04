Almeno 140 bambini, su un totale di 299 persone, sono stati finora uccisi in incidenti legati alle piogge in tutto il Pakistan durante l'attuale stagione dei monsoni, ha dichiarato l'autorità nazionale per la gestione dei disastri del paese.

Oltre 700 persone sono rimaste ferite a causa delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni improvvise e frane a partire dal 26 giugno, secondo quanto riportato domenica dall'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri.

Quasi la metà delle vittime totali è stata registrata nella provincia orientale del Punjab, seguita dalla provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa (KP).