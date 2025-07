Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì che il suo Paese è pronto ad aprire tutti i cluster negoziali con l'Unione Europea sotto la presidenza danese del Consiglio dell'UE, chiedendo una soluzione al veto dell'Ungheria, che sta ostacolando i progressi dell'Ucraina verso l'adesione al blocco.

Zelensky ha fatto queste dichiarazioni dopo un incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, a margine della Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina a Roma.

“Li ho ringraziati per il nuovo pacchetto di sostegno del valore di oltre 2 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari). È importante anche la creazione del Fondo Europeo per la Ricostruzione dell'Ucraina, che aiuterà ad attrarre più investimenti nel nostro Paese,” ha affermato.

Il presidente ucraino ha aggiunto che l'integrazione europea dell'Ucraina rimane una priorità assoluta e ha sottolineato che “deve essere trovata una soluzione per superare il veto dell'Ungheria.”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha espresso una forte opposizione all'eventuale adesione dell'Ucraina all'UE, avvertendo che integrare un Paese in guerra rappresenterebbe una seria minaccia per la stabilità del blocco.

Zelensky ha inoltre tenuto incontri bilaterali separati con i leader di Germania, Finlandia, Polonia e Bulgaria.

Dopo i colloqui con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno militare di Berlino, in particolare nei sistemi di difesa aerea.

“Ho informato Friedrich degli ultimi attacchi russi e ho parlato dei nostri droni intercettori, che stanno già abbattendo decine di ‘Shahed’ in un singolo attacco,” ha dichiarato su X.

Ha accolto con favore la disponibilità della Germania ad aiutare ad aumentare la produzione di droni e ha sottolineato il ruolo influente di Berlino nel sostenere il percorso di adesione dell'Ucraina all'UE.

“La Germania è precisamente il Paese che ha il peso e l'autorità per aiutare a sbloccare il nostro cammino verso l'UE,” ha affermato.

Zelensky ha anche incontrato il primo ministro finlandese Petteri Orpo, ringraziandolo per il costante sostegno della Finlandia e per la forte presenza delle aziende finlandesi al forum sulla ricostruzione.

Ha sottolineato l'urgenza di potenziare la produzione di droni in Ucraina e le joint venture per contrastare gli attacchi con droni russo-iraniani.

Nei colloqui con il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov, Zelensky ha detto che hanno concordato di approfondire la cooperazione nel settore energetico, in particolare sulla sicurezza energetica.

Ha anche ringraziato la Bulgaria per il sostegno al percorso dell'Ucraina verso l'UE e per la partecipazione alla “Coalizione dei Volenterosi.”

Zelensky ha inoltre incontrato il primo ministro polacco Donald Tusk, ringraziandolo per l'assistenza alla difesa fornita dalla Polonia, la partecipazione alla conferenza e l'adesione al Fondo Europeo per la Ricostruzione.

Ha affermato che l'Ucraina è interessata a collaborare con la Polonia nell'ambito del programma SAFE e negli sforzi congiunti di produzione di armi.

Ha anche sottolineato l'importanza della Polonia come “snodo logistico e di transito chiave per l'assistenza internazionale.”

In precedenza, Zelensky ha partecipato a una riunione della Coalizione dei Volenterosi, che includeva 32 rappresentanti di Stati, governi e organizzazioni.

Per la prima volta, hanno partecipato funzionari statunitensi come il generale Keith Kellogg e i senatori Lindsey Graham e Richard Blumenthal.

“È importante che il formato della Coalizione dei Volenterosi stia funzionando – lavorando per la sicurezza a lungo termine e per la protezione contro gli attacchi russi in questo momento,” ha dichiarato Zelensky.