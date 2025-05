Gli Stati Uniti e l'Iran hanno fatto "molti progressi" nei colloqui diretti e indiretti, ha dichiarato un funzionario statunitense.

"Abbiamo concordato di incontrarci nuovamente la prossima settimana e siamo grati ai nostri partner dell'Oman per aver facilitato questi colloqui e ai nostri partner italiani per averci ospitato oggi," ha affermato il funzionario in una dichiarazione sabato.

Il funzionario ha aggiunto che il secondo round di colloqui a Roma è durato più di quattro ore.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha descritto i colloqui come "costruttivi e positivi".

"Questa volta siamo riusciti a raggiungere una migliore comprensione su una serie di principi e obiettivi," ha dichiarato alla televisione di stato iraniana.

Prima del prossimo round, Araghchi ha annunciato che ci saranno discussioni tecniche a livello di esperti tra le due parti in Oman a partire da questo mercoledì.

In precedenza, l'agenzia di stampa iraniana IRNA aveva riferito che un terzo round si terrà la prossima settimana, senza specificare la località.

Ritorno ai colloqui

I colloqui nucleari indiretti, iniziati sabato scorso a Mascate, si sono concentrati sul programma nucleare iraniano, con le due parti che comunicano tramite l'Oman come intermediario.

Araghchi è stato uno dei negoziatori dell'accordo del 2015. Il suo omologo statunitense, Steve Witkoff, è un magnate immobiliare che Trump ha incaricato anche dei colloqui sull'Ucraina.

Attualmente, l'Iran arricchisce uranio fino al 60%, ben al di sopra del limite del 3,67% previsto dall'accordo, ma ancora al di sotto della soglia del 90% necessaria per il materiale a scopo bellico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un'azione militare contro l'Iran se non si raggiungerà un nuovo accordo per sostituire l'intesa nucleare del 2015 negoziata sotto l'amministrazione Obama.