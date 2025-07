Attacchi con droni e artiglieria russi hanno colpito la capitale ucraina e diverse città nella regione orientale di Donetsk, causando almeno cinque morti e 12 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine.

Nella capitale, i funzionari hanno dichiarato che i droni hanno attivato allarmi aerei per diverse ore e hanno incendiato il tetto di un edificio residenziale di 16 piani. Non sono stati segnalati feriti.

“A Kiev, c'è stato un lungo allarme aereo per tutta la serata a causa di un attacco con UAV russi,” ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città. Anche il sindaco Vitali Klitschko ha confermato l'incidente.

Un video diffuso dai media locali mostrava i residenti rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana.

Nell'Ucraina orientale, Vadym Filashkin, capo dell'Amministrazione Statale Regionale di Donetsk, ha riferito che gli attacchi russi hanno colpito diverse città, danneggiando abitazioni e infrastrutture. Ha aggiunto che droni e artiglieria sono stati utilizzati negli attacchi e ha affermato che le forze russe continuano a prendere di mira aree popolate. Secondo le autorità, diversi civili sono stati evacuati.

Le affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente e la Russia non ha rilasciato commenti.

Preoccupazione dell'Ucraina per la sospensione delle forniture di armi da parte degli Stati Uniti

La decisione degli Stati Uniti di sospendere le consegne di armi all'Ucraina — inclusi i sistemi di difesa aerea — ha aumentato l'ansia a Kiev, mentre la Russia intensifica i suoi attacchi con droni e missili, che alcuni analisti militari descrivono come i più massicci dall'inizio della guerra oltre tre anni fa.

Il Pentagono ha minimizzato la decisione, presentandola come parte di una revisione più ampia dei trasferimenti di armi all'estero e degli aiuti militari in corso all'Ucraina, in linea con le priorità di difesa in evoluzione di Washington.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto, accusando l’ex presidente Joe Biden di aver svuotato le scorte di armi del Paese inviando grandi quantità all'Ucraina.

“Biden ha svuotato i nostri magazzini per inviare armi all'Ucraina — dobbiamo assicurarci di avere abbastanza per noi stessi,” ha dichiarato Trump, aggiungendo che, sebbene gli Stati Uniti non abbiano sospeso le armi già destinate all'Ucraina, la situazione attuale richiede una valutazione attenta delle riserve rimanenti.