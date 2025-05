Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi effettuerà una visita di un giorno in Cina, ha dichiarato martedì un comunicato ufficiale di Pechino.

La visita a Pechino, previsto per mercoledì, vedrà Araghchi incontrare il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. La visita si colloca nel contesto delle negoziazioni nucleari dirette e indirette in corso tra l’Iran e gli Stati Uniti, mediate dall’Oman. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che la visita avviene su invito di Wang.

Teheran e Washington hanno tenuto due round di colloqui: il primo nella capitale omanita Mascate e il secondo nella capitale italiana Roma. L’amministrazione Trump ha affermato che le due parti hanno fatto “progressi molto buoni”, mentre Araghchi ha descritto i colloqui come “costruttivi e positivi”. Teheran e Washington terranno il terzo round di colloqui sabato in Oman.

I colloqui nucleari indiretti, iniziati il 13 aprile a Mascate, si sono concentrati sul programma nucleare iraniano, con le due parti che comunicano attraverso l’Oman come intermediario.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un’azione militare contro l’Iran se non verrà raggiunto un nuovo accordo per sostituire l’intesa nucleare del 2015 negoziata sotto l’amministrazione Obama. Teheran, tuttavia, ha insistito che non “negozierà in pubblico” con Washington.