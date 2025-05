In un'intervista sincera al TRT World, il regista Kashmiri Arfat Sheikh parla del suo ultimo progetto, un film che cerca di umanizzare e riappropriarsi della storia del Kashmir dopo anni di distorsioni da parte dell'industria cinematografica indiana.

La bellezza del Kashmir, incastonata nelle valli esterne dell'Himalaya, ha da tempo adornato gli schermi del cinema indiano. È sempre stata una destinazione popolare dove i registi indiani giravano scene romantiche.

I musulmani del Kashmir venivano mostrati vivere vite serene, dedicate all'agricoltura, alla cura dİ bestiame e alle preghiere.

In alcuni di quei film di Bollywood, un musulmano Kashmiri recitava anche nel ruolo di spalla di un eroe indiano, che proveniva dalle pianure assolate e polverose per trovare l'amore tra le montagne del Kashmir. Ma dopo il 1989, quando scoppiò una popolare rivolta armata per l'indipendenza o l'unione con il Pakistan confinante, la rappresentazione del Kashmir in Bollywood passò da locali docili a una visione più nazionalista e statalista.

Improvvisamente, la natura docile del popolo Kashmiri venne dipinta come una potenziale minaccia alla sicurezza dell'India. I Kashmiri venivano ritratti come sovversivi o terroristi. O semplicemente come persone lavate il cervello dal Pakistan, senza una loro propria agenzia.

Ma ora, un prossimo film sul Kashmir — Saffron Kingdom — cerca di strappare la narrazione dalle mani del potente Bollywood.

“Bollywood ha utilizzato il Kashmir come una bellissima scenografia, ma non ha mai raccontato la storia dal nostro punto di vista. Anzi, ci hanno mostrati come i cattivi”, afferma Arfat Sheikh, 39 anni, regista Kashmiri e mente dietro Saffron Kingdom, in un'intervista al TRT World.

Sheikh dice di voler sfidare la rappresentazione storica dei Kashmiri da parte dell'India — in particolare quella di Bollywood — affrontando sia la mancanza di una rappresentazione autentica che l'annullamento della storia del Kashmir.

Sheikh, che è cresciuto nel Kashmir amministrato dall'India durante gli anni '90, afferma che il film, previsto per il rilascio a inizio 2025, è nato dal suo desiderio di riappropriarsi della narrazione del suo popolo, che è stato spesso rappresentato negativamente dal cinema indiano.

Il trailer di 90 secondi di Saffron Kingdom ha ottenuto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni sui social media dal suo lancio, avvenuto una settimana fa.

Il gioco di parole sul "zafferano" non è casuale.

Il zafferano è sia una spezia pregiata che il colore associato al partito di governo indiano, il Bharatiya Janata Party (BJP), che il 5 agosto 2019 ha revocato lo status autonomo costituzionalmente garantito al Kashmir. Molti Kashmiri sostengono che la decisione dell'India di annettere il Kashmir sia finalizzata a modificare la sua demografia, cambiare il suo carattere musulmano e, infine, a sopprimere le richieste di diritto all'autodeterminazione.

Per il BJP, il zafferano simboleggia la sua connessione con l'Hindutva, ossia il nazionalismo induista.

I membri del partito, dai lavoratori alle basi fino ai funzionari del governo, vedono il Kashmir attraverso la lente di questa ideologia, promuovendo l'integrazione culturale e religiosa in tutta l'India.

Il Kashmir, però, ha una storia travagliata.

La regione è divisa tra India e Pakistan, entrambi i quali ne rivendicano la totalità, ma ne controllano solo parti. I due paesi hanno combattuto tre guerre per il territorio dalla partizione dell'India britannica nel 1947. La Cina detiene anche una parte del Kashmir, rendendo il Kashmir l'unico punto di incontro nucleare tra tre nazioni.

Sheikh, il regista del nuovo film, sottolinea come, dagli anni '90, i film di Bollywood abbiano rappresentato i Kashmiri come terroristi, ulteriormente disumanizzando il popolo della regione.

Questa tendenza, sostiene, è continuata, rafforzando stereotipi che suscitano sospetti nei confronti dei Kashmiri. Pone l'accento su film recenti, dove la trama ruota spesso attorno alla lotta contro il terrorismo, con i Kashmiri dipinti come terroristi.

Preservare la memoria collettiva del Kashmir

Il BJP dell'India ha da tempo sostenuto che l'abrogazione degli Articoli 370 e 35A, che garantivano al Kashmir una limitata autonomia, fosse una misura temporanea che doveva essere revocata. Dal 5 agosto 2019, il governo indiano ha affermato che la sicurezza del Kashmir sia significativamente migliorata.

Ma i critici sostengono il contrario.

Secondo un rapporto di The Wire, oltre 40 giornalisti in Kashmir hanno subito molestie nei due anni successivi alla revoca dell'Articolo 370, e molti di loro convocati, perquisiti o sottoposti a controlli sul passato.

Giornalisti premiati e quelli che cercavano di lavorare all'estero sono stati vietati dal viaggiare, e molti hanno avuto i loro passaporti sequestrati senza spiegazioni.

La repressione del governo nei confronti dei media ha portato a un'industria della stampa fortemente dipendente dalla pubblicità statale, con conseguente parzialità pro-governativa nella copertura delle notizie. Di conseguenza, l'autocensura è diventata diffusa, silenziando le voci critiche e lasciando un divario evidente nel panorama mediatico della regione.

Sheikh afferma che questa soppressione ha reso difficile preservare la memoria collettiva del Kashmir.

Il suo film mira a contrastare questo fenomeno offrendo una rappresentazione umanizzata dei Kashmiri e documentando gli eventi storici dal loro punto di vista.

"Questo film è il mio modo di spezzare l'egemonia di Bollywood sulla nostra narrazione. Si tratta di smascherare le menzogne che ci hanno venduto per anni", dice a TRT World.

Tuttavia, girare il film in Kashmir non era un'opzione. "Non avrei nemmeno ottenuto il permesso per girare. L'arte è perseguitata in Kashmir", aggiunge.

Di fronte a queste sfide, Sheikh ha deciso di avviare il progetto negli Stati Uniti, dove credeva di poter trovare un pubblico globale a cui raccontare la storia del Kashmir. Il suo viaggio come cineasta è iniziato molto prima, ma l'ascesa del BJP di destra estrema in India gli ha fatto capire che creare un film del genere in Kashmir sarebbe stato impossibile.

L'arte è personale. Non puoi creare senza avere una connessione personale con ciò che stai facendo", dice, riflettendo sulla sua crescita durante un periodo di forte presenza militare nel Kashmir amministrato dall'India.

Il cineasta racconta la sua infanzia negli anni '90, quando l'esercito indiano effettuava regolari operazioni di repressione nella regione.

"Da bambino, non capivo completamente, ma c'era sempre paura", racconta, descrivendo come i soldati costringevano gli uomini a uscire dalle loro case e li sottoponevano a trattamenti umilianti.

Ricorda memorie traumatiche di essere stato rinchiuso in una stanza con la sua famiglia mentre l'esercito interrogava e brutalizzava suo zio. "Non si tratta solo di dolore fisico — si tratta di degradare la dignità di una persona", afferma, sottolineando le cicatrici durature che queste esperienze hanno lasciato.

"Il conflitto ha profondamente colpito la sua famiglia. Suo padre, un rinomato musicista del Kashmir, è stato assassinato mentre viaggiava nello stato indiano del Punjab. 'La sua morte è stata riportata sui giornali, ma ogni quotidiano aveva la propria versione dei fatti. Non ci è stato nemmeno restituito il suo corpo,' racconta.

La mancanza di un riscontro e la distorsione della morte di suo padre da parte dei media hanno lasciato un'impressione duratura su Sheikh. 'Mi sentivo senza voce,' dice.

Solo quando ha iniziato a lavorare nel settore no-profit, viaggiando in aree remote del Kashmir, ha capito la portata delle sofferenze che altre persone avevano vissuto. 'Quello che è successo a mio padre non era niente rispetto a ciò che altri avevano subito. Le persone hanno visto i loro padri essere uccisi davanti a loro,' racconta.

Spinto dal senso del dovere di raccontare queste storie, Sheikh si è rivolto al cinema documentario, ma ha trovato il settore no-profit limitante. 'I documentari finivano su YouTube e raggiungevano i finanziatori, ma non avevano l'impatto che desideravo,' dice.

È tempo che il mondo la ascolti

Questa realizzazione l’ ha spinto verso il cinema di finzione, dove sentiva di poter ricreare le storie che dovevano essere raccontate.

In una svolta del destino, Sheikh ha ricevuto il suo visto per gli Stati Uniti lo stesso giorno in cui il governo indiano ha abrogato l'Articolo 370, privando Jammu e Kashmir dello status speciale.

"Ricordo di essere stato in fila all'ambasciata degli Stati Uniti a Delhi, chiedendomi cosa avrebbe annunciato Amit Shah," ricorda.

Quando la notizia è arrivata, ha pianto in un Uber mentre usciva dall'ambasciata. Il conducente ha pensato che le sue lacrime fossero dovute al fatto che il visto gli fosse stato rifiutato.

L'abrogazione dell'Articolo 370 è diventata un punto cruciale della trama per il protagonista del suo film, un Kashmiri che vive in America e che inizia a esplorare il passato della sua famiglia e perché hanno lasciato il Kashmir in primo luogo.

Il film esplora gli eventi degli anni '90, mescolando una narrazione di diaspora con una riflessione sulla storia della regione.

"È un modo di bilanciare l'azione," dice, notando come il film rifletta sul passato mentre si confronta con le lotte odierne dei Kashmiri.

"Siamo stati tenuti sotto i loro stivali per troppo tempo," dice, aggiungendo che il film è il suo modo di riappropriarsi della sua voce e raccontare la storia dei Kashmiri che sono stati silenziati per decenni.