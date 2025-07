I terroristi del gruppo terroristico PKK hanno iniziato a deporre le armi nella provincia di Suleymaniye, in Iraq, venerdì, un importante sviluppo in linea con gli sforzi di Ankara per raggiungere una Türkiye libera dal terrorismo.

Dopo operazioni antiterrorismo sostenute ed efficaci condotte dalle forze di sicurezza turche, il PKK ha dichiarato a maggio che si sarebbe sciolto e disarmato, segnando una pietra miliare nella lotta decennale del Paese contro il terrorismo.

Nel frattempo, la Türkiye ha ampliato la sua guerra al terrorismo anche sul piano diplomatico.

Anni di pressione costante sui partner internazionali — specialmente in Europa e in Medio Oriente — hanno dato i loro frutti. La capacità del PKK di operare liberamente nelle capitali straniere, riciclare denaro e raccogliere fondi sotto varie coperture politiche si è ridotta significativamente. La crescente influenza geopolitica della Türkiye fa sì che le sue preoccupazioni vengano prese sempre più seriamente dalle potenze globali.

Attraverso legami economici, diplomazia energetica e partenariati regionali, Ankara ha gradualmente soffocato le reti di supporto del PKK all'estero.

Un portavoce del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AK Party) del Presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato mercoledì sera che la consegna delle armi dovrebbe essere completata entro pochi mesi.

In un'intervista con l'emittente NTV, Omer Celik ha spiegato che un team di verifica — composto da funzionari dell'intelligence turca e delle forze armate — monitorerà il processo di disarmo.

“Il processo di disarmo (in Iraq) deve essere completato entro tre o cinque mesi... Se supera questo periodo, diventerà vulnerabile a provocazioni,” ha affermato Celik.

Per oltre 40 anni, la Türkiye ha combattuto il PKK, che ha causato la morte di oltre 40.000 persone attraverso attacchi contro civili e forze di sicurezza turche.