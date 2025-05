L'India ha attaccato il Pakistan in sei diverse località, uccidendo otto persone e ferendone altre 35, secondo quanto riportato dalle autorità pakistane. Inoltre, l'Aeronautica Militare Pakistana ha abbattuto cinque aerei da guerra indiani e alcuni droni in risposta a quello che è stato definito un attacco "codardo e vergognoso".

L'esercito indiano, "utilizzando diverse armi, ha colpito sei località, causando 24 impatti", ha dichiarato il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry durante una conferenza stampa all'alba di mercoledì a Rawalpindi. Le località colpite, tra cui una moschea, si trovavano sia all'interno del Pakistan che nella parte del Kashmir amministrata dal Pakistan, ha aggiunto.

La provincia pakistana del Punjab ha dichiarato lo stato di emergenza dopo gli attacchi missilistici indiani. Uno dei missili indiani ha colpito una moschea nella città di Bahawalpur, nel Punjab, dove un bambino è rimasto ucciso e una donna e un uomo sono rimasti feriti, secondo un funzionario pakistano.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e i militari hanno dichiarato che la risposta di Islamabad agli attacchi missilistici indiani è in corso, aggiungendo che il Pakistan ha "ogni diritto" di rispondere a questo "atto di guerra imposto" da Nuova Delhi.

Pochi minuti dopo i rapporti sugli attacchi missilistici, l'Aeronautica Militare Pakistana ha abbattuto cinque aerei da guerra indiani e un drone, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa pakistano.

L'India ha affermato di aver lanciato l'"Operazione Sindoor", colpendo nove siti in Pakistan e nel Kashmir amministrato dal Pakistan. Nessuna struttura militare pakistana è stata presa di mira, ha aggiunto la dichiarazione.

"Le nostre azioni sono state mirate, misurate e non escalation. L'India ha dimostrato una notevole moderazione nella selezione degli obiettivi e nei metodi di esecuzione", ha dichiarato Nuova Delhi.

L'esercito indiano ha riferito che tre civili sono stati uccisi in "sparatorie oltreconfini" da parte del Pakistan nel Kashmir amministrato dall'India. Islamabad non ha risposto alle affermazioni indiane.

Nel frattempo, a Muzaffarabad, la città principale del Kashmir amministrato dal Pakistan, un residente, Abdul Sammad, ha dichiarato di aver sentito diverse esplosioni e che alcune persone sono rimaste ferite nell'attacco. I residenti sono stati visti fuggire nel panico, mentre le autorità hanno immediatamente interrotto l'erogazione di energia elettrica.

Waqar Noor, ministro degli Interni del Kashmir amministrato dal Pakistan, ha dichiarato che almeno un bambino è rimasto ucciso nell'attacco indiano. Ha aggiunto che diversi missili sono caduti in due località e che la popolazione civile è stata presa di mira. Noor ha affermato che le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza negli ospedali della regione.

Reazioni di Trump e ONU

Il Ministero degli Esteri pakistano ha condannato duramente i recenti attacchi indiani, definendoli “un atto di guerra palese e non provocato”. Secondo Islamabad, l’India avrebbe violato la sovranità del Pakistan utilizzando armi a lunga gittata (stand-off). Il Ministro della Difesa Khawaja Muhammad Asif ha dichiarato che i missili sono stati lanciati dallo spazio aereo indiano e ha smentito le affermazioni di Nuova Delhi, secondo cui sarebbero stati colpiti “campi terroristici”.

Anche dagli Stati Uniti sono arrivate reazioni preoccupate. Il Presidente Donald Trump ha definito l’episodio “una vergogna”, rivelando di aver appreso la notizia appena entrato nello Studio Ovale. “Credo che in molti si aspettassero qualcosa del genere, visti i lunghi conflitti tra i due Paesi. Combattono da secoli. Spero che tutto si risolva molto presto”, ha aggiunto.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso “profonda preoccupazione” per l’escalation militare. Il suo portavoce, Stéphane Dujarric, ha dichiarato: “Il Segretario Generale è molto preoccupato per le operazioni militari indiane lungo la Linea di Controllo e il confine internazionale. Chiede a entrambi i Paesi di esercitare la massima moderazione. Il mondo non può permettersi un conflitto armato tra India e Pakistan”.

Già prima degli attacchi, Washington aveva invitato entrambe le parti alla moderazione, dopo che il Primo Ministro indiano Narendra Modi aveva minacciato di interrompere il flusso d’acqua verso il Pakistan. “Incoraggiamo India e Pakistan a lavorare per una soluzione responsabile, che garantisca una pace duratura e la stabilità nella regione del Sud Asia”, ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.