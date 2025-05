L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha annunciato che il Premio Europa 2025 è stato assegnato alla città di Gaziantep, situata nel sud-est della Türkiye.

Il Premio viene conferito ogni anno alla città che si viene distinta maggiormente nella promozione dell'ideale europeo.

In una dichiarazione rilasciata martedì, APCE ha sottolineato che Gaziantep conta 25 città gemellate, tra cui Duisburg in Germania, Celje in Slovenia, Ostrava nella Repubblica Ceca e Braga in Portogallo.

“È un importante polo economico, noto per il suo settore industriale, in particolare nei tessuti e nella manifattura, ed è la prima città in Turchia ad aver implementato un piano d'azione contro il cambiamento climatico,” si legge nella dichiarazione.

APCE ha inoltre evidenziato che Gaziantep si concentra su sostenibilità, sviluppo urbano, applicazioni per città intelligenti, conservazione ambientale e benessere dei suoi abitanti.

Nella dichiarazione, in cui si nota che la città ha già ricevuto in passato il Marchio Europeo di Eccellenza nella Governance, si aggiuge che Gaziantep è membro di 28 reti internazionali, tra cui Eurocities, Energy Cities, la Rete delle Città Creative dell'UNESCO e l'Unione dei Comuni di Türkiye.

Istituito nel 1955 da APCE, il Premio Europa rappresenta il più alto riconoscimento assegnato a una città europea per le sue azioninel contesto europeo.

Il Premio comprende un trofeo, una medaglia, un diploma e una sovvenzione destinata a finanziare una visita di studio alle istituzioni europee per i giovani della città vincitrice.