Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite (ONU) sui territori palestinesi ha dichiarato che è giunto il momento per i Paesi di tutto il mondo di intraprendere azioni concrete per fermare il "genocidio" in corso nella regione sotto assedio.

Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’ONU per la Palestina, ha parlato martedì ai rappresentanti di 30 Paesi riuniti nella capitale della Colombia. Albanese ha affrontato il tema del genocidio perpetrato da Israele a Gaza e delle azioni che gli Stati possono intraprendere per porvi fine.

“Ogni Stato deve rivedere e sospendere immediatamente tutti i legami con lo Stato di Israele, e fare in modo che anche il settore privato faccia lo stesso”, ha dichiarato Albanese. “L’economia israeliana è attualmente strutturata per sostenere un’occupazione che ha raggiunto le dimensioni di un genocidio”, ha aggiunto.

All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti dei governi di Spagna, Irlanda e Cina. Israele ha respinto le accuse di genocidio, definendole antisemite.

La conferenza è stata ospitata dai governi di Sudafrica e Colombia, che l’anno scorso avevano sospeso le esportazioni di carbone alle centrali elettriche israeliane. Hanno partecipato anche i membri del cosiddetto “Gruppo dell’Aia”, composto da otto Paesi che all’inizio dell’anno si sono impegnati a interrompere le relazioni militari con Israele e a rispettare il mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu.

Il partito al governo di lunga data in Sudafrica, il Congresso Nazionale Africano (ANC), ha paragonato le politiche israeliane a Gaza e in Cisgiordania occupata al duro regime di apartheid che ha caratterizzato il Paese fino al 1994. L’ANC ha fatto riferimento al passato di oppressione, quando la maggior parte della popolazione di colore veniva costretta a vivere in territori autonomi fittizi.

“Non riguarda solo la Palestina”

L'incontro si è svolto in un momento in cui l'Unione Europea sta valutando diverse misure contro Israele. Tra queste misure vi sono il divieto di importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti illegali israeliani, l’imposizione di un embargo sulle armi e sanzioni individuali contro funzionari israeliani ritenuti responsabili di ostacolare una soluzione pacifica al conflitto.

Il Viceministro degli Esteri colombiano, Mauricio Jaramillo, ha dichiarato lunedì che i Paesi partecipanti alla riunione di Bogotá – tra cui anche Qatar e Türkiye – discuteranno ulteriori misure diplomatiche e legali per esercitare maggiore pressione su Israele affinché ponga fine agli attacchi.

Il funzionario colombiano ha definito le azioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania occupata come un insulto all’ordine internazionale.

"Non si tratta solo della Palestina... Si tratta di difendere il diritto internazionale e il diritto all'autodeterminazione", ha dichiarato Jaramillo in una conferenza stampa.

Il genocidio israeliano a Gaza

Nel massacro compiuto da Israele a Gaza sono stati uccisi oltre 58.000 palestinesi, in gran parte donne e bambini. Secondo l’agenzia stampa ufficiale palestinese WAFA, si stima che circa 11.000 palestinesi siano ancora sepolti sotto le macerie delle abitazioni distrutte.

Tuttavia, esperti affermano che i dati forniti dalle autorità locali di Gaza non riflettono la reale entità della tragedia: il numero effettivo delle vittime potrebbe aggirarsi intorno alle 200.000. Durante il genocidio, Israele ha devastato gran parte del territorio sotto assedio, provocando lo sfollamento di quasi tutta la popolazione.

Inoltre, Israele ha impedito l’ingresso degli aiuti umanitari essenziali, consentendo soltanto l’accesso a un'organizzazione di soccorso sostenuta dagli Stati Uniti – considerata controversa e definita da molti come una “trappola mortale” – che opera bypassando gli sforzi umanitari delle Nazioni Unite.