Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato questa settimana al Congresso che gli Stati Uniti hanno bombardato impianti iraniani coinvolti in un “programma di sviluppo di armi nucleari”.

Questa affermazione ha portato a interrogarsi se l'intelligence americana abbia realmente supportato la decisione di colpire l'Iran.

Il presidente repubblicano ha avanzato questa tesi in una lettera inviata lunedì al presidente della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, un alleato chiave, e pubblicata sul sito web della Casa Bianca.

Nella lettera, Trump ha scritto: “Le forze degli Stati Uniti hanno condotto un attacco mirato contro tre impianti nucleari in Iran utilizzati dal Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per lo sviluppo di armi nucleari”.

Nessuna prova

Quasi tutte le agenzie che monitorano il programma nucleare iraniano concordano nel ritenere che non vi siano prove che Teheran stia cercando di dotarsi di armi nucleari.

Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, in un’intervista ha dichiarato che l’agenzia non ha alcuna prova di uno sforzo sistematico dell’Iran per ottenere un’arma nucleare.

Nell’ultima valutazione americana presentata al Congresso a marzo dalla direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, si affermava che la guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, non ha ordinato la ripresa dei lavori sul programma di armi nucleari sospeso nel 2003.

Nel sito web dell’intelligence nazionale si legge: “La Comunità d’Intelligence (IC) continua a valutare che l’Iran non stia costruendo un’arma nucleare e che la Guida Suprema Khamenei non abbia autorizzato la ripresa del programma di armi nucleari sospeso nel 2003”.

Tulsi Gabbard, ex democratica, ha dichiarato venerdì sui social media che la sua dichiarazione è stata estrapolata dal contesto e ha affermato di condividere la posizione di Trump.

Su X (ex Twitter), Gabbard ha scritto: “I media disonesti estrapolano deliberatamente la mia dichiarazione dal contesto e diffondono fake news come strumento di divisione”.

L’Iran insiste che il suo programma nucleare ha scopi esclusivamente pacifici.

L’ex presidente USA George W. Bush nel 2003 giustificò l’invasione dell’Iraq sostenendo che l’intelligence indicava che il paese possedeva armi di distruzione di massa. In seguito, questa affermazione fu smentita e generò una forte reazione politica.

Bush ammise poi che in Iraq non c’erano armi di distruzione di massa, ma non fu mai incriminato.

“Non mi importa cosa dice”

Trump la scorsa settimana aveva già messo in dubbio le valutazioni sull’Iran, rifiutando quanto presentato da Gabbard al Congresso.

“Non mi importa cosa dice. Penso che fossero molto vicini ad avere un’arma nucleare”, ha dichiarato Trump ai giornalisti.

Secondo rapporti d’intelligence statunitensi non classificati compilati prima degli attacchi, l’Iran ha interrotto il suo programma di armi nucleari nel 2003 — una valutazione condivisa anche dall’osservatore nucleare dell’ONU — e non dispone di tutte le tecnologie necessarie.

Tuttavia, secondo gli stessi rapporti, Teheran possiede competenze che un giorno potrebbero permetterle di costruire una testata nucleare.

Domenica, gli Stati Uniti hanno attaccato tre impianti nucleari in Iran — Natanz, Isfahan e Fordo.

A Fordo, struttura sotterranea avanzata capace di produrre uranio a basso arricchimento per combustibile nucleare e ad alto arricchimento per armi, sono state utilizzate bombe penetranti.

Trump e altri alti funzionari hanno dichiarato che gli impianti sono stati distrutti. Tuttavia, una valutazione iniziale dell’intelligence statunitense indica che l’attacco ha ritardato il programma iraniano solo di pochi mesi.

Un funzionario statunitense che ha letto la valutazione ha affermato che il rapporto include numerose riserve e che una valutazione più dettagliata è attesa nei prossimi giorni e settimane.