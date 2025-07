Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, "dovrebbe dimettersi immediatamente".

Trump ha fatto queste affermazioni sulla sua piattaforma Truth Social, dove ha condiviso un articolo di notizie riguardante un appello di William Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency, che ha sollecitato il Congresso a indagare su Powell.

“Troppo tardi! Dovrebbe dimettersi immediatamente!!!” ha scritto Trump, utilizzando il suo soprannome per Powell, facendo riferimento all'articolo di Bloomberg su Pulte.

In una dichiarazione, Pulte ha chiesto al Congresso di avviare un'indagine su Powell per quello che ha descritto come "pregiudizio politico" e "dichiarazioni fuorvianti durante un'audizione al Senato".

Ha accusato Powell di aver mentito sulla natura e sui costi di una prevista ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della Federal Reserve, definendola un chiaro esempio di cattiva condotta.

Powell è stato nominato da Trump per guidare la Federal Reserve durante la sua prima amministrazione.

Joe Biden, che è succeduto a Trump come presidente, lo ha nominato per un secondo mandato.

Trump ha ripetutamente criticato Powell, in particolare per aver "ritardato i tagli ai tassi di interesse".