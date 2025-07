Una corte d'appello federale statunitense ha temporaneamente bloccato la decisione dell'amministrazione Trump di porre fine allo status di protezione temporanea (TPS) per migliaia di cittadini afghani che vivono nel Paese, secondo quanto emerge dai documenti del tribunale.

Lunedì la Corte d'appello del Quarto Circuito ha emesso una sospensione d'urgenza dell'ordine di revoca, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 15 luglio.

La sentenza fa seguito a una richiesta del gruppo di difesa degli immigrati CASA, che sta contestando la decisione del Dipartimento della Sicurezza Interna di porre fine al TPS sia per gli afghani che per i camerunesi.

“La sospensione amministrativa rimarrà in vigore fino al 21 luglio”, si legge nell'ordinanza del tribunale, che concede al governo degli Stati Uniti tempo fino alle 23:59 di mercoledì (ora della costa orientale) per rispondere.

CASA ha intentato la causa dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato ad aprile che avrebbe revocato il TPS per i cittadini dell'Afghanistan e del Camerun, sostenendo che le condizioni in entrambi i Paesi non giustificavano più le protezioni.

Lo status di protezione per i camerunesi è previsto scadere il 4 agosto.

Ad aprile, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha affermato che il deterioramento delle condizioni era migliorato abbastanza da revocare le protezioni contro l'espulsione per entrambi i Paesi.

TPS consente ai cittadini stranieri idonei di rimanere e lavorare legalmente negli Stati Uniti a causa di conflitti, disastri naturali o altre condizioni straordinarie nei loro Paesi d'origine.

Più di 82.000 afghani sono stati evacuati negli Stati Uniti in seguito alla presa di potere dei talebani nel 2021, dopo il caotico ritiro degli Stati Uniti.

Di questi, oltre 70.000 sono entrati con un permesso temporaneo, che consentiva l'ingresso legale e la permanenza per un massimo di due anni.