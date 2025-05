La decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di revocare le sanzioni contro la Siria rappresenta un "punto di svolta cruciale", ha dichiarato il ministro degli Esteri siriano.

"Accogliamo con favore i recenti commenti del Presidente Donald Trump riguardo alla revoca delle sanzioni imposte alla Siria in risposta ai crimini di guerra commessi dal regime di Assad," ha affermato Asaad al-Shaibani all'agenzia di stampa statale Syrian Arab News Agency (SANA) martedì.

Shaibani ha descritto questa decisione come "un punto di svolta cruciale per il popolo siriano mentre ci dirigiamo verso un futuro di stabilità, autosufficienza e vera ricostruzione dopo anni di guerra devastante."

"Consideriamo questo annuncio molto positivamente e siamo pronti a costruire una relazione con gli Stati Uniti basata sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sugli interessi condivisi," ha aggiunto.

Shaibani ha dichiarato che Trump "ha il potenziale per garantire un accordo di pace storico e una vera vittoria per gli interessi americani in Siria" e che "ha già fatto di più per il popolo siriano rispetto ai suoi predecessori, che hanno permesso ai criminali di guerra di oltrepassare linee rosse e commettere massacri."

In precedenza a Riad, Trump ha dichiarato che ordinerà la rimozione delle "brutali e paralizzanti" sanzioni statunitensi contro la Siria dopo consultazioni con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e altri leader regionali.

"Dopo aver discusso della situazione in Siria con il principe ereditario, il vostro principe ereditario, e anche con il Presidente Erdogan della Türkiye, che mi ha chiamato l'altro giorno per chiedere una cosa molto simile, tra le altre, e con amici miei, persone che rispetto molto in Medio Oriente, ordinerò la cessazione delle sanzioni contro la Siria per dare loro una possibilità di grandezza," ha detto Trump martedì a Riad durante un forum sugli investimenti.

L'annuncio di Trump ha scatenato celebrazioni di piazza tra i siriani in molte città, inclusa la capitale Damasco.

Il Presidente siriano Ahmed Alsharaa, nel frattempo, è arrivato a Riad martedì, un giorno prima del suo possibile incontro con Trump.

Trump è arrivato in Arabia Saudita lo stesso giorno, dando inizio a un tour nel Golfo che proseguirà con visite in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti — il suo primo viaggio internazionale importante del suo secondo mandato, a parte una breve visita in Italia per il funerale di Papa Francesco.

La nuova amministrazione siriana sta chiedendo un supporto internazionale e regionale completo per aiutare il paese a riprendersi dall'eredità del deposto leader Bashar al-Assad.

Dopo la caduta del regime, il governo di transizione ha sottolineato che le sanzioni esistenti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea ostacolano gli sforzi di ricostruzione.

Sebbene gli Stati Uniti e l'UE abbiano precedentemente allentato alcune sanzioni su settori specifici, questa sarebbe la prima revoca completa dal 2011.

Assad, che ha governato la Siria per quasi 25 anni, è fuggito in Russia a dicembre, ponendo fine al controllo decennale del Partito Baath iniziato nel 1963.