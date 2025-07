Sedici soldati israeliani si sono suicidati dall'inizio del 2025, portando il numero totale di suicidi nell'esercito a 54 dall'inizio del genocidio a Gaza nell'ottobre 2023, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana KAN.

Il rapporto ha indicato che le ultime cifre includono otto soldati in servizio attivo, sette riservisti e un soldato di carriera. Nel 2024, 21 soldati si sono tolti la vita, mentre nel 2023 il numero era stato di 17.

L'emittente ha evidenziato un aumento significativo dei tassi di suicidio tra i riservisti, che sono stati ampiamente schierati a Gaza per l'invasione terrestre israeliana.

Inoltre, quasi 3.770 soldati sono stati diagnosticati con disturbo da stress post-traumatico (PTSD), secondo quanto riportato da KAN.

Dei 19.000 soldati feriti dall'inizio del conflitto, circa 10.000 stanno manifestando sintomi psicologici e ricevono cure attraverso il dipartimento di riabilitazione del Ministero della Difesa, ha aggiunto l'emittente.

L'esercito israeliano sta organizzando workshop per promuovere la resilienza psicologica e sta indirizzando i veterani di combattimento verso psicologi militari nel tentativo di affrontare quello che i funzionari definiscono un "fenomeno preoccupante".

Nella giornata di oggi, il quotidiano Yedioth Ahronoth, citando una dichiarazione militare, ha riferito che Ariel Meir Taman, un soldato riservista, è stato trovato morto nella sua abitazione domenica sera nel sud di Israele.

Un'indagine militare è stata aperta per identificare la causa della morte, poiché si sospetta che il soldato si sia tolto la vita, ha riferito il quotidiano.

Secondo i dati militari, 895 soldati israeliani sono stati segnalati come uccisi e 6.134 feriti dall'inizio del conflitto a Gaza. L'esercito affronta accuse interne di aver nascosto perdite più elevate.

Israele ha ucciso quasi 60.000 palestinesi, per lo più donne e bambini, nel suo genocidio nella Gaza assediata.

Circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte, secondo l'agenzia ufficiale palestinese WAFA.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio effettivo delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto la maggior parte dell'enclave assediata in macerie, spostando praticamente tutta la sua popolazione.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele affronta inoltre un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.