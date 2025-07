Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno programmato colloqui con l'Iran, dopo settimane di conflitto regionale e un cessate il fuoco sponsorizzato dagli USA tra Iran e Israele.

"Abbiamo programmato colloqui con l'Iran, e loro vogliono parlare," ha dichiarato Trump lunedì alla Casa Bianca durante un'apparizione congiunta con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

"Hanno richiesto un incontro... e se riusciremo a mettere qualcosa nero su bianco, sarà positivo. Vedremo cosa succederà," ha aggiunto.

Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, ha confermato che l'incontro avrà luogo "entro la prossima settimana o giù di lì."

Alla domanda se fosse in considerazione un altro attacco militare statunitense contro l'Iran, Trump ha risposto: "Spero che non dovremo farlo. Non riesco a immaginare di volerlo fare. Non riesco a immaginare che loro vogliano farlo. Vogliono incontrarsi... vogliono trovare una soluzione."

L'annuncio arriva appena due settimane dopo che i bombardieri statunitensi B-2 hanno sganciato 14 bombe GBU-57 "bunker buster" sui siti nucleari iraniani di Fordo e Natanz, insieme a attacchi con missili da crociera Tomahawk contro l'impianto di Isfahan in Iran.

Quegli attacchi facevano parte di una campagna più ampia degli Stati Uniti contro il programma nucleare iraniano.

Un sesto round di colloqui tra Iran e Stati Uniti era stato originariamente programmato per il 15 giugno, ma è stato interrotto dopo che Israele ha lanciato attacchi aerei non provocati contro siti militari, nucleari e civili iraniani il 13 giugno.

Un conflitto di 12 giorni è seguito, terminando con un cessate il fuoco il 24 giugno.

Trump ha dichiarato lunedì che l'Iran è "molto diverso ora" rispetto a due settimane fa ed ha espresso ottimismo riguardo alla futura diplomazia.

"Spero che sia finita. Sì, penso che l'Iran voglia incontrarsi. Penso che vogliano fare pace, e io sono completamente favorevole," ha detto.

Ha aggiunto che vorrebbe revocare le sanzioni statunitensi contro l'Iran "al momento giusto."

"Mi piacerebbe poter, al momento giusto, togliere quelle sanzioni, dare loro una possibilità di ricostruire," ha detto Trump.

"Vorrei vedere l'Iran ricostruirsi in modo pacifico e non andare in giro a dire 'Morte all'America,' 'Morte a Israele,' come facevano prima."