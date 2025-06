La Corea del Sud si prepara a finalizzare un contratto di difesa del valore di circa 6 miliardi di dollari per esportare un ulteriore lotto di carri armati K2 Black Panther in Polonia entro la fine di questo mese, segnando la più grande esportazione di armi singola mai realizzata da Seoul, secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap, citando fonti governative.

Un funzionario dell'industria della difesa ha confermato a Yonhap che la cerimonia di firma è prevista in Polonia entro la fine di questo mese, precisamente martedì.

Secondo l'accordo, la Polonia riceverà 180 carri armati K2. Di questi, 117 saranno prodotti dal costruttore sudcoreano Hyundai Rotem Co., mentre le unità rimanenti saranno fabbricate localmente in Polonia dall'azienda statale di difesa PGZ.

Preoccupazioni di sicurezza in corso

L'accordo era inizialmente previsto per la fine del 2023, ma è stato ritardato a causa di sviluppi politici in entrambi i paesi, inclusa l'instabilità interna in Corea del Sud in seguito a un tentativo abortito di legge marziale a dicembre.

Il contratto fa parte di un più ampio sforzo della Polonia per rafforzare le proprie capacità militari in un contesto di preoccupazioni di sicurezza legate alla guerra tra Russia e Ucraina.

Nel 2022, Varsavia ha firmato una serie di accordi di difesa con la Corea del Sud, inclusi contratti per l'acquisizione di carri armati K2, obici semoventi K9 e aerei leggeri d'attacco FA-50.