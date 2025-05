Martedì l'esercito cinese ha annunciato esercitazioni su larga scala nelle acque intorno a Taiwan, avvertendo nuovamente l'isola autogovernata di non cercare l'indipendenza.

Secondo quanto dichiarato da Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione le esercitazioni congiunte coinvolgono le Forze Navali, Aeree, Terrestri e Missilistiche e mirano ad essere un “severo avvertimento e un forte contenimento contro l'indipendenza di Taiwan”

La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio, da riportare sotto il suo controllo anche con la forza, se necessario. Tuttavia, la maggior parte della popolazione taiwanese è divisa sull'argomento: alcuni sostengono l'indipendenza de facto e lo status democratico dell'isola, mentre altri auspicano una riunificazione con la Cina continentale.

Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha dichiarato di aver individuato 19 navi della Marina cinese nelle acque circostanti l'isola in un periodo di 24 ore, dalle 6 del mattino di lunedì alle 6 del mattino di martedì.

Il ministero ha aggiunto di aver seguito i movimenti della portaerei Shandong a partire da sabato e che il gruppo di portaerei è entrato nella zona di identificazione di Taiwan, un'area autodefinita monitorata dall'esercito.

“Voglio dire che queste azioni riflettono ampiamente la distruzione della pace e della stabilità regionale,” ha dichiarato il ministro della Difesa di Taiwan, Wellington Koo.

Taiwan ha istituito un gruppo centrale di risposta per monitorare le ultime esercitazioni, ha affermato Koo.

A sua volta, la Guardia Costiera cinese ha annunciato che martedì avrebbe condotto un “pattugliamento per l'applicazione della legge” intorno a Taiwan, secondo quanto affermato dal suo portavoce Zhu Anqin.

Le esercitazioni arrivano a solo due settimane di distanza da un'esercitazione su larga scala a metà marzo, quando Pechino ha inviato un gran numero di droni e navi verso l'isola.

L'Ufficio per gli Affari di Taiwan della Cina ha dichiarato che le esercitazioni erano dirette contro Lai Ching-te, presidente di Taiwan.

“Lai Ching-te insiste ostinatamente su una posizione di ‘indipendenza di Taiwan’, etichettando sfacciatamente la Cina continentale come una ‘forza ostile straniera’ e ha avanzato una cosiddetta ‘strategia in 17 punti ... fomentando sentimenti anti-cinesi,’” ha dichiarato l'Ufficio per gli Affari di Taiwan in un comunicato martedì. “Non tollereremo né condoneremo in alcun modo queste azioni e dobbiamo contrastarle risolutamente e punirle severamente.”

A metà marzo, Lai di Taiwan ha presentato una strategia in 17 punti volta a rafforzare la sicurezza nazionale di Taiwan. I punti includono il processo dei casi di spionaggio nei tribunali militari e il rafforzamento delle regole di immigrazione per i cittadini cinesi che richiedono la residenza permanente.

L'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha anche pubblicato una serie di video per pubblicizzare le proprie esercitazioni militari, inclusi filmati in cui Lai viene rappresentato come un parassita verde che “avvelena” l'isola generando altri parassiti più piccoli. Il video mostra la testa di Lai sul corpo di un verme verde bulboso, con un paio di bacchette che lo raccolgono e lo arrostiscono su una fiamma posta sopra Taiwan.

Pechino invia quotidianamente aerei da guerra e navi della marina verso l'isola, cercando di logorare le difese e il morale taiwanese, sebbene la stragrande maggioranza dei 23 milioni di abitanti dell'isola respinga la sua pretesa di sovranità su Taiwan. Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato la portata e la scala di queste esercitazioni, passando dall'invio di soli caccia all'invio di gruppi di aerei, droni e navi.

“L'Esercito Popolare di Liberazione ha organizzato forze navali e aeree per esercitarsi in attacchi via mare e terra, concentrandosi sul testare la capacità delle truppe di effettuare attacchi di precisione su alcuni obiettivi chiave delle autorità taiwanesi da più direzioni,” ha dichiarato Zhang Chi, professore presso l'Università di Difesa Nazionale della Cina, in un'intervista alla CCTV.

Di fronte alla crescente minaccia cinese, Taiwan ha ordinato nuovi missili, aerei e altri armamenti dagli Stati Uniti, oltre a rivitalizzare la propria industria della difesa.

Taiwan e la Cina si sono divise in una guerra civile 76 anni fa, però negli ultimi anni le tensioni sono aumentate a causa dell'interruzione delle comunicazioni tra i due governi.