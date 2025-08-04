George Bezdjian ricorda la disperata ricerca di sua figlia Jessica, un'infermiera dell'ospedale St. George, dopo la devastante esplosione al porto di Beirut avvenuta cinque anni fa.

L'ospedale si trovava lungo il percorso dell'esplosione ed è stato gravemente danneggiato. George trovò sua figlia distesa sul pavimento mentre i suoi colleghi cercavano di rianimarla. Non riuscirono a salvarla. Jessica fu una dei quattro membri del personale medico che persero la vita lì.

“Ho iniziato a dire a Dio che vivere per 60 anni è più che sufficiente. Se devi prendere qualcuno dalla famiglia, prendi me e lasciala vivere,” ha detto George dalla sua casa a Bsalim, a circa 10 chilometri dal porto.

Si è seduto in un angolo della casa dove ha messo dei ritratti di Jessica accanto a incenso acceso per onorarla.

L'esplosione del 4 agosto 2020 al porto di Beirut ha squarciato la capitale libanese dopo la detonazione di centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate in un deposito.

La gigantesca esplosione ha ucciso almeno 218 persone, secondo un conteggio dell'AP, ferito oltre 6.000 altre e devastato ampie aree di Beirut, causando danni per miliardi di dollari.

Ha ulteriormente infuriato la nazione, già in caduta libera economica dopo decenni di corruzione e crimini finanziari.

Molti familiari delle vittime avevano riposto le loro speranze nel giudice Tarek Bitar, incaricato di indagare sull'esplosione.

Il giudice ha scosso l'élite dirigente del paese, perseguendo alti funzionari che per anni hanno ostacolato la sua indagine.

Ma cinque anni dopo l'esplosione, nessun funzionario è stato condannato poiché l'indagine si è arenata.

La rabbia diffusa per l'esplosione e per anni di apparente negligenza da parte di una rete di funzionari politici, di sicurezza e giudiziari è svanita mentre l'economia del Libano è ulteriormente crollata e il conflitto ha scosso il paese.

Il giudice Bitar sperava di rilasciare l'atto d'accusa l'anno scorso, ma è stato bloccato da mesi di guerra tra Israele e Hezbollah che ha devastato ampie aree del sud e dell'est del Libano, uccidendo circa 4.000 persone.

“Non ci sarà alcun accordo sul caso del porto prima che ci sia responsabilità,” ha dichiarato domenica il ministro Nawaf Salam.

Bitar spera che alcuni sospetti europei possano essere interrogati riguardo alla spedizione di nitrato di ammonio e alla nave che lo trasportava, finita al porto di Beirut.