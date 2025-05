L'Iran e gli Stati Uniti terranno colloqui di alto livello in Oman sabato, al fine di rilanciare i negoziati sul programma nucleare iraniano, in rapida espansione, a fronte della minaccia del presidente statunitense Donald Trump di intervenire militarmente in caso di mancato accordo.

I media iraniani hanno riferito che le delegazioni iraniana e statunitense sono arrivate a Mascate, e che gli iraniani hanno incontrato funzionari omaniti prima dei colloqui.

Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi presiede la delegazione iraniana, mentre per gli Stati Uniti i negoziati saranno gestiti dall'inviato per il Medio Oriente di Trump, Steve Witkoff.

L'Iran si avvicina ai colloqui con cautela, scettico che possano portare a un accordo e sospettoso nei confronti di Trump, che ha ripetutamente minacciato di bombardare l'Iran se non interromperà il suo programma nucleare.

Sebbene entrambe le parti abbiano parlato di possibilità di progresso, rimangono distanti su una disputa che dura da oltre due decenni e non hanno ancora concordato se i colloqui saranno diretti, come richiesto da Trump, o indiretti, come preferisce l'Iran.

Segnali di movimento potrebbero contribuire a raffreddare le tensioni in una regione in fiamme dal 2023, con guerre a Gaza e in Libano, scambi di missili tra Iran e Israele, attacchi degli Houthi alla navigazione nel Mar Rosso e il rovesciamento di Bashar al Assad in Siria.

In ogni caso, un fallimento potrebbe aggravare i timori di un conflitto più ampio in una regione che esporta gran parte del petrolio mondiale. Teheran ha avvertito i Paesi vicini che ospitano basi statunitensi che affronteranno "gravi conseguenze" se saranno coinvolti in un attacco militare statunitense contro l'Iran.

La Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, che nella complessa struttura di potere della Repubblica Islamica ha l'ultima parola sulle questioni di stato, ha dato ad Araqchi "piena autorità" per i colloqui, ha riferito un funzionario iraniano a Reuters.

"La durata dei colloqui, che riguarderanno solo la questione nucleare, dipenderà dalla serietà e dalla buona fede della parte statunitense", ha aggiunto il funzionario, parlando in condizione di anonimato a causa della sensibilità della questione.

L'Iran ha escluso di negoziare le sue capacità di difesa, come il programma missilistico.

Disputa decennale

L'Iran ha sempre sostenuto che il suo programma nucleare è destinato esclusivamente a scopi civili, mentre i Paesi occidentali ritengono che voglia costruire una bomba atomica.

Secondo i paesi occidentali, l'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, una fonte di combustibile nucleare, ha superato di gran lunga i requisiti di un programma civile e ha prodotto scorte a un livello di purezza fissile vicino a quello richiesto per le testate nucleari.

Trump, che da febbraio ha ripristinato una campagna di "massima pressione" su Teheran, ha abbandonato l’accordo nucleare del 2015 tra l'Iran e sei potenze mondiali nel 2018 durante il suo primo mandato, reimponendo sanzioni paralizzanti sulla Repubblica Islamica.

Da allora, il programma nucleare iraniano ha fatto passi avanti, incluso l'arricchimento dell'uranio al 60%, un passo tecnico dai livelli necessari per una bomba.

Giovedì, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio affermando di sperare che i colloqui portino alla pace, ha dichiarato: "Siamo stati molto chiari sul fatto che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare, e penso che questo abbia portato a questo incontro."

Teheran ha risposto il giorno successivo, affermando di dare agli Stati Uniti una "vera opportunità" nonostante ciò che ha definito il "clamore conflittuale prevalente" di Washington.

L'alleato di Washington, Israele, che considera il programma nucleare iraniano una minaccia esistenziale, da tempo ha minacciato di attaccare l'Iran se la diplomazia non riuscirà a frenare le ambizioni nucleari di Teheran.

L'influenza di Teheran in tutto il Medio Oriente è stata gravemente ridotta, con i suoi alleati regionali — noti come "Asse della Resistenza" — smantellati o gravemente danneggiati dall'inizio della guerra israeliana a Gaza e dalla caduta di Bashar al Assad in Siria a dicembre.

L'Asse include Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e vari gruppi armati sciiti in Iraq e Siria.