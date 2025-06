I mercati globali stanno osservando con attenzione lo stretto di Hormuz, un corridoio vitale per il petrolio e il gas naturale liquefatto (GNL), a causa dei timori che un conflitto in espansione tra Israele e Iran possa interrompere il traffico attraverso questa stretta via marittima.

Lo stretto di Hormuz è una rotta marittima stretta ma cruciale, attraverso la quale passa quotidianamente circa un terzo del commercio globale di petrolio, pari a 17-20 milioni di barili di petrolio greggio e condensato.

Circa il 70% del volume di petrolio trasportato attraverso questa rotta è destinato all'Asia, con Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Singapore, Thailandia, Pakistan e Filippine tra i principali destinatari, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia.

La rotta è essenziale anche per le esportazioni di GNL, in particolare da Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che rappresentano il 20% del commercio globale di GNL. L'Europa è una destinazione chiave per il GNL che transita attraverso Hormuz.

Sebbene l'Iran abbia in passato minacciato di chiudere lo stretto in risposta a tensioni geopolitiche, non ha mai dato seguito a tali minacce. Tuttavia, la prospettiva di un conflitto regionale più ampio, in seguito agli attacchi aerei di Israele sull'Iran, ha riacceso le preoccupazioni per possibili interruzioni delle forniture e l'aumento dei prezzi dell'energia.

Il UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ha dichiarato mercoledì che le crescenti tensioni nella regione potrebbero intensificare l'attività militare nelle vie d'acqua critiche e influenzare il trasporto marittimo, mentre il Baltic and International Maritime Council ha avvertito che qualsiasi attacco potrebbe avere un impatto diretto sul trasporto marittimo.

‘Un incubo assoluto’

Alcuni analisti affermano che l'Iran avrebbe molto da perdere se decidesse di chiudere la rotta, poiché quasi tutte le esportazioni di petrolio del paese e una grande parte delle importazioni di petrolio della Cina passano attraverso lo Stretto di Hormuz.

Arne Lohmann Rasmussen, analista capo e responsabile della ricerca presso Global Risk Management, ha dichiarato che la chiusura dello Stretto di Hormuz sarebbe un “incubo assoluto” per il mercato petrolifero.

“Se l'Iran blocca questo stretto punto di passaggio, potrebbe influenzare fino al 20% dei flussi globali di petrolio,” ha detto. “Una chiusura probabilmente farebbe salire i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari.”

Dopo gli attacchi di Israele di venerdì mattina su Teheran, l'impianto nucleare di Natanz a Isfahan e città come Lorestan e Kermanshah, i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 7%, raggiungendo i 73,58 dollari, un massimo di quasi cinque mesi.

Secondo quanto riferito, alti ufficiali militari iraniani, tra cui il comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Hossein Salami e il generale maggiore Mohammad Bagheri, sono stati uccisi negli attacchi.

Israele avrebbe colpito anche aree residenziali a Teheran, causando numerose vittime civili. Diversi scienziati nucleari sono stati uccisi nell'attacco all'impianto nucleare di Natanz a Isfahan.