I cardinali della Chiesa Cattolica Romana inizieranno mercoledì il compito di eleggere un nuovo papa, isolandosi dal mondo fino a quando non sceglieranno l'uomo che sperano possa unire una Chiesa globale, diversificata ma divisa.

In un processo che risale al Medioevo, i cardinali entreranno nella Cappella Sistina, decorata con affreschi, dopo una Messa pubblica nella Basilica di San Pietro e inizieranno il conclave segreto per scegliere il successore di Papa Francesco, morto il mese scorso.

Da secoli non viene eletto un papa nel primo giorno di conclave, quindi le votazioni potrebbero continuare per diversi giorni prima che uno dei principi della Chiesa con il cappello rosso ottenga la maggioranza di due terzi necessaria per diventare il 267° pontefice.

Mercoledì ci sarà solo una votazione. Successivamente, i cardinali potranno votare fino a quattro volte al giorno. Il fumo nero dal camino sul tetto della cappella indicherà un voto inconcludente, mentre il fumo bianco e il suono delle campane segnaleranno che la Chiesa, con i suoi 1,4 miliardi di fedeli, ha un nuovo leader.

Negli ultimi giorni, i cardinali hanno espresso opinioni diverse su ciò che cercano nel prossimo pontefice. Mentre alcuni hanno chiesto continuità con la visione di riforma di Francesco, altri hanno dichiarato di voler tornare alle tradizioni del passato. Molti hanno indicato di desiderare un pontificato più prevedibile e misurato.

Un numero record di 133 cardinali provenienti da 70 paesi entrerà nella Cappella Sistina, rispetto ai 115 provenienti da 48 nazioni nell'ultimo conclave del 2013.

Non ci sono candidati ufficiali per il papato, ma alcuni cardinali sono considerati “papabili”, ovvero dotati delle caratteristiche necessarie per diventare papa. Dopo che Giovanni Paolo II ha interrotto il monopolio italiano sul papato nel 1978, il campo si è notevolmente ampliato, tanto che ora cardinali provenienti da paesi lontani sono considerati contendenti. Gli ultimi tre papi provenivano dalla Polonia (Giovanni Paolo II), dalla Germania (Benedetto XVI) e dall'Argentina (Francesco). Dei 133 cardinali che voteranno al conclave, 108 sono stati nominati da Francesco.

Sebbene non sia emerso un chiaro favorito, il cardinale italiano Pietro Parolin e il cardinale filippino Luis Antonio Tagle sono considerati i principali contendenti. Tuttavia, se diventa evidente che nessuno dei due può vincere, i voti potrebbero spostarsi su altri candidati, con gli elettori che potrebbero convergere su criteri geografici, affinità dottrinali o lingue comuni.

Tra gli altri potenziali candidati ci sono Jean-Marc Aveline dalla Francia, Peter Erdo dall'Ungheria, Robert Prevost dagli Stati Uniti e Pierbattista Pizzaballa dall'Italia. “Aspettiamo e vediamo. Ci vuole un po' di pazienza,” ha detto ai giornalisti il cardinale italiano Mario Zenari martedì.

Tra le loro considerazioni ci sarà se scegliere un papa proveniente dal sud globale, dove le congregazioni stanno crescendo, come fecero nel 2013 con l'argentino Francesco, restituire le redini all'Europa o persino scegliere il primo papa statunitense.

Il conclave è stato convocato dopo la morte di Francesco il 21 aprile all'età di 88 anni. C'è stato un ritardo tra la sua morte e il conclave per consentire il funerale, la sepoltura e un periodo di lutto. Era anche necessario dare ai cardinali il tempo di arrivare a Roma da ogni angolo del mondo e di conoscersi prima di entrare nel conclave, un antico rituale avvolto nel mistero e nella tradizione.

I cardinali saranno isolati dal mondo in Vaticano, tra le residenze e la Cappella Sistina, dove voteranno in segreto sotto il famoso soffitto affrescato di Michelangelo con la Creazione e il monumentale “Giudizio Universale.”

Per evitare rischi, il Vaticano chiede ai cardinali di consegnare i loro telefoni per tutta la durata del conclave e disattiverà la copertura dei cellulari in Vaticano. Inoltre, utilizzerà disturbatori di segnale intorno alla Cappella Sistina e alla Domus Santa Marta, l'hotel e residenza adiacente dove i cardinali dormiranno, per impedire sorveglianza e comunicazioni con l'esterno.

Una volta che un candidato riceve i voti necessari e accetta, sceglie un nome papale ed entra nella “Stanza delle Lacrime” per indossare i paramenti papali. Pochi minuti dopo, viene presentato al mondo dal balcone della Basilica di San Pietro con la proclamazione in latino: “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!” (“Vi annuncio una grande gioia: Abbiamo un papa!”). Questo sarà immediatamente seguito dalla rivelazione del suo nome di battesimo, in latino, seguito dal nome papale scelto.

Il conclave più lungo della storia è durato quasi tre anni, ma è ragionevole supporre che questo conclave sarà molto, molto più breve. I cardinali questa settimana hanno detto di aspettarsi un conclave breve, anche se probabilmente richiederà almeno alcuni turni di votazione. Il conclave inizierà mercoledì nel tardo pomeriggio. I cardinali dovrebbero tenere il primo turno di votazione mercoledì, ma non è obbligatorio che lo facciano.

Per la maggior parte del secolo scorso, ci sono voluti tra tre e otto scrutini per eleggere un papa. Giovanni Paolo I — il papa che regnò per 33 giorni — fu eletto al terzo scrutinio nel 1978. Il suo successore, San Giovanni Paolo II, ne richiese otto. Francesco fu eletto al quinto scrutinio nel 2013.