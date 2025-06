Il presidente del colosso italiano della difesa Leonardo, Stefano Pontecorvo, ha dichiarato in una recente intervista che, grazie alla joint venture con l’azienda turca Baykar, puntano a raggiungere una posizione di leadership nel settore dei sistemi aerei senza pilota.

In un’intervista rilasciata a TRT World durante la 55ª edizione del Salone Internazionale dell’Aeronautica di Parigi-Le Bourget, Pontecorvo ha affermato:

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti da Baykar... Allo stesso modo, anche noi abbiamo scelto Baykar. È un’azienda straordinaria, probabilmente la migliore al mondo.”

La joint venture LBA Systems, fondata con quote paritarie tra i due gruppi, si concentrerà sulla progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione degli UAV.

“Siamo così impegnati in questa partnership che, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo allestito uno stand congiunto con un’altra azienda – e questa azienda è Baykar,” ha aggiunto Pontecorvo.

Il presidente di Leonardo ha inoltre dichiarato:

“Vogliamo diventare un’azienda leader nel settore dei droni e costruiremo questa base insieme a Baykar. Svilupperemo un prodotto eccezionale per i mercati europeo e globale.”

Pontecorvo ha indicato che all’interno della joint venture avranno un ruolo centrale i modelli Akıncı TB3 e TB2, insieme ai droni sviluppati da Leonardo.

Ha poi precisato che la joint venture sarà costruita su una piattaforma stabile e che Leonardo fornirà il “massimo contributo” in questo ambito:

“Lavoriamo con molte aziende turche e siamo molto orgogliosi di collaborare con Baykar. Baykar è un’azienda fortemente orientata alla tecnologia, alla ricerca e allo sviluppo, proprio come noi. Per questo possiamo realizzare grandi cose insieme, offrendo un contributo importante alla difesa europea, che è rimasta indietro nel settore dei droni.”

Infine, Pontecorvo ha sottolineato come la tecnologia si stia evolvendo molto rapidamente e che, per questo motivo, abbiano deciso di partire da una piattaforma stabile con tre o quattro droni.