La Russia e l'Ucraina hanno continuato a effettuare attacchi aerei, causando feriti e danni, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre il destino di una proposta di cessate il fuoco per la guerra che dura da tre anni rimane incerto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì di sostenere in linea di principio la proposta di Washington per un cessate il fuoco di 30 giorni con l'Ucraina, ma che le sue forze avrebbero continuato a combattere fino a quando non fossero state risolte alcune condizioni cruciali.

Da allora entrambe le parti hanno intensificato gli attacchi aerei, e la Russia si è avvicinata sul campo di battaglia a espellere le forze ucraine dalla loro posizione di mesi nella regione occidentale russa di Kursk.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica che le sue unità di difesa aerea hanno distrutto un totale di 31 droni ucraini sul territorio russo. Di questi, 16 sono stati abbattuti nella regione sud-occidentale di Voronezh, nove nella regione di Belgorod e i restanti nelle regioni di Rostov e Kursk, ha riferito il ministero sull'app di messaggistica Telegram.

In un attacco con droni ucraini nella regione di confine russa di Belgorod, tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 7 anni, ha dichiarato in precedenza il governatore regionale Vyacheslav Gladkov su Telegram. Due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito la loro casa, provocando un incendio nel distretto di Gubkinsky della regione, mentre un'altra persona è stata ferita in un attacco con droni nel villaggio di Dolgoye, ha aggiunto Gladkov.

Alexander Gusev, governatore di Voronezh, ha dichiarato su Telegram che non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni. Anche il governatore ad interim della regione meridionale russa di Rostov ha riferito che non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni.

In Ucraina, le autorità hanno segnalato diversi attacchi con droni russi, inclusi quelli nella regione settentrionale di Chernihiv, dove i vigili del fuoco stavano combattendo un incendio in un edificio residenziale alto causato da un attacco con droni russi, secondo il servizio statale di emergenza ucraino.

I media ucraini hanno riportato una serie di esplosioni nella regione intorno alla capitale Kiev, dopo che l'aeronautica ucraina ha emesso avvisi di minaccia di attacchi con droni su Kiev e su altre regioni centrali dell'Ucraina. Entro le 03:00 GMT di domenica, non c'erano informazioni ufficiali sui danni nella regione di Kiev.