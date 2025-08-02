"Questo cambiamento improvviso ha portato a un calo dei prezzi e a un eccesso di offerta nei mercati statunitensi del rame. Tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti con cui non è stato ancora raggiunto un accordo ci sono Canada, Messico, Thailandia e alcuni paesi dell'Estremo Oriente, inclusa l'India. Le tariffe sull'India saranno imposte con ulteriori sanzioni", si legge nella dichiarazione.

Il ministero ha inoltre sottolineato che sono in corso intense discussioni diplomatiche e tecniche tra funzionari turchi e statunitensi sulle tariffe applicate a settori strategici come acciaio, automotive e rame.

"I negoziati per ridurre le tariffe in modo favorevole alla Türkiye sono in corso e costruttivi. I nostri contatti continuano anche per garantire un'apertura che soddisfi le nostre aspettative, in particolare per i settori tessile e abbigliamento.”

La dichiarazione ha sottolineato che la priorità della Türkiye è garantire che il commercio estero con gli Stati Uniti progredisca all'interno di un quadro "prevedibile, equo e sostenibile".

"Come dimostrato dal recente ordine esecutivo emesso dal presidente degli Stati Uniti, la Türkiye è tra i paesi in cui il processo negoziale sta progredendo positivamente, dimostrando il rafforzamento del dialogo e della cooperazione reciproca nei legami commerciali bilaterali", si legge.