Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia dovrebbe pubblicare tutte le informazioni “credibili” in suo possesso relative all’indagine su Jeffrey Epstein, il controverso finanziere caduto in disgrazia. Questa dichiarazione è stata interpretata come un tentativo di placare le critiche provenienti dai suoi stessi sostenitori, che non hanno gradito il modo in cui Trump ha gestito la vicenda.

Il presidente si trova ad affrontare una delle più gravi fratture della sua carriera politica con una base conservatrice che gli è sempre stata fedele. La causa principale è il sospetto che la sua amministrazione stia insabbiando informazioni compromettenti per proteggere personaggi ricchi e potenti coinvolti nei crimini di Epstein.

Rispondendo a una domanda alla Casa Bianca, Trump ha elogiato Pam Bondi, attuale capo del Dipartimento di Giustizia, dicendo: “Il procuratore generale ha gestito molto bene la questione.”

Nonostante durante la campagna elettorale avesse promesso più volte di rendere pubblici i dossier, ha ribadito la tesi secondo cui questi documenti sarebbero stati “fabbricati” dalle amministrazioni democratiche precedenti.

“Ha fatto un ottimo lavoro, ed è una sua decisione. Qualunque cosa ritenga credibile, dovrebbe renderla pubblica,” ha aggiunto Trump.

In passato, sia nell’Ufficio Ovale che sui social media, Trump aveva espresso fastidio per l’insistenza dei suoi sostenitori sul tema Epstein, invitandoli a lasciar perdere. Tuttavia, le sue dichiarazioni più recenti segnalano un cambiamento di rotta.

Il movimento "Make America Great Again" (MAGA) ritiene da tempo che le élite del "Deep State" stiano proteggendo i legami più potenti di Epstein con Hollywood e il Partito Democratico. Proprio perché l’amministrazione Trump ha evitato di alimentare queste teorie del complotto, ha finito per scontrarsi con una parte della sua base più ossessionata dal caso.

All’inizio del mese, il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno pubblicato un documento in cui affermano che Epstein non teneva alcuna “lista di clienti” e che non esistono prove che minacciasse persone influenti con ricatti. Hanno inoltre confermato che la sua morte in carcere è stato un suicidio, escludendo la condivisione di ulteriori informazioni sull’indagine.

“Lasciamo decidere al popolo”

Per la prima volta, queste dichiarazioni pubbliche smentiscono apertamente le accuse che da anni circolano negli ambienti conservatori, sostenute anche da due alti funzionari dell’FBI nominati da Trump.

La vicenda ha creato divisioni anche all’interno dell’amministrazione. Si parla di un’accesa discussione tra Pam Bondi e il vicedirettore dell’FBI, Dan Bongino, il quale avrebbe persino preso in considerazione l’ipotesi di dimettersi.

Gli sforzi di Trump per placare la polemica non sembrano aver avuto effetto: le critiche da parte dell’estrema destra continuano sui social media. Persino la nuora di Trump, Lara Trump, conduttrice su Fox News, ha chiesto “maggiore trasparenza” da parte del governo.

Il presidente della Camera, Mike Johnson, uno dei più forti alleati di Trump al Congresso, ha chiesto martedì che l’amministrazione rilasci ulteriori dettagli sull’indagine. Molti altri repubblicani lo hanno appoggiato. In un programma condotto da Benny Johnson, uno dei volti noti del movimento MAGA, si è detto: “Dobbiamo rendere tutto pubblico e lasciare che il popolo decida.” Ha inoltre invitato Bondi a chiarire le sue contraddizioni sul caso.

Una polemica che non si spegne

Nel frattempo, Bondi ha evitato di rispondere alle domande sulla disputa con Bongino e sul caso Epstein, dando l’impressione di non voler lasciare l’incarico. Durante una conferenza stampa dedicata alle operazioni antidroga, ha schivato le domande insistenti della stampa sulle reazioni alla mancata pubblicazione dei dossier.

Nonostante le richieste di dimissioni, Bondi ha chiaramente espresso la volontà di restare in carica: “Finché il Presidente sarà qui, ci sarò anch’io. Penso che questo sia chiaro.”

Cambiando argomento e concentrandosi sulla lotta al fentanil, Bondi ha risposto a una domanda su Epstein dicendo: “Oggi siamo qui per parlare delle overdose da fentanil nel nostro Paese e delle persone che hanno perso i loro cari. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Non parlerò di Epstein.”

Il suo rifiuto di affrontare la crisi potrebbe alimentare ulteriormente le critiche da parte dei leader d’opinione conservatori, che chiedono maggiore trasparenza e responsabilità sul caso del potente finanziere.