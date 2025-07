Un incendio boschivo nel sud della Francia, che ha costretto alla chiusura dell'aeroporto di Marsiglia e interrotto il traffico ferroviario, non è stato ancora completamente domato, ha dichiarato il ministro dell'Interno francese.

Diversi incendi forestali hanno colpito negli ultimi giorni il sud della Francia, propagandosi rapidamente a causa del vento e della vegetazione secca dopo un'ondata di caldo. Tra questi, l'incendio di martedì a nord della seconda città più grande del paese, Marsiglia.

Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, durante una visita serale ai vigili del fuoco nella regione, ha dichiarato che l'incendio potrebbe essere contenuto durante la notte se i venti si attenuassero, come previsto.

L'incendio è iniziato in un veicolo nella zona di Pennes-Mirabeau, a nord di Marsiglia, lungo la strada per l'aeroporto, e si è esteso su 700 ettari entro la sera, secondo i vigili del fuoco.

Densi fumi acri si sono alzati nel cielo, costringendo l'aeroporto a chiudere le piste poco dopo mezzogiorno, ha riferito un portavoce dell'aeroporto di Marsiglia Provenza.

Il portavoce ha successivamente annunciato che l'aeroporto avrebbe riaperto parzialmente intorno alle 21:30 e che 54 voli erano stati cancellati, mentre altri 14 erano stati dirottati.

Nessuna vittima

Il sito web della compagnia ferroviaria nazionale SNCF ha mostrato che più di una dozzina di viaggi in treno da e per la città erano stati cancellati.

È stato inoltre comunicato che i collegamenti ferroviari da e per Marsiglia sarebbero rimasti "fortemente compromessi" anche mercoledì.

Retailleau ha riferito che 400 persone sono state evacuate e 63 abitazioni sono state danneggiate, di cui una dozzina completamente distrutte. Ha aggiunto che circa 100 persone hanno riportato ferite lievi, tra cui membri dei servizi di emergenza.

"Al momento in cui vi parlo, non ci sono vittime, il che è notevole considerando l'entità degli incendi," ha dichiarato. "Ma ci sono tutte le ragioni per pensare che ci stiamo dirigendo verso un'estate ad alto rischio."

Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, su X ha avvertito i residenti che l'incendio era ormai "alle porte di Marsiglia", esortando gli abitanti del nord della città a evitare di mettersi in strada per lasciare spazio ai soccorsi.

Il sindaco di Pennes-Mirabeau ha dichiarato che due complessi residenziali sono stati evacuati e che i vigili del fuoco si sono posizionati all'esterno di una casa di riposo per contrastare le fiamme in avvicinamento.

L'aeroporto di Marsiglia Provenza è il quarto del paese dopo Charles-de-Gaulle e Orly a Parigi, e Nizza.