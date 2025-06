Ricercatori australiani hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale (IA) in grado di decifrare parole e frasi dai segnali cerebrali rilevati da un casco indossabile, aprendo una nuova frontiera nella scienza medica.

Secondo quanto riportato lunedì dall'Australian Broadcasting Corporation, questa tecnologia non solo aiuterà i pazienti con problemi cognitivi, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui gli esseri umani interagiscono con i computer.

Il modello di IA pionieristico, sviluppato da Daniel Leong, dallo studente di dottorato Charles Zhou e dal loro supervisore Chin-Teng Lin presso il GrapheneX-Human-centric Artificial Intelligence Center dell'Università di Tecnologia di Sydney, utilizza il deep learning per tradurre i segnali cerebrali provenienti dall'elettroencefalogramma (EEG) in parole specifiche.

Lin ha sottolineato che, in questa fase, il modello di IA ha imparato da una collezione limitata di parole e frasi per facilitare il rilevamento di singole parole.

Obiettivo del 90% di accuratezza

I ricercatori stanno reclutando più persone per leggere testi indossando il casco EEG al fine di perfezionare il modello. Inoltre, intendono utilizzarlo per facilitare la comunicazione tra due persone.

Secondo Mohit Shivdasani, esperto di bioelettronica presso l'Università del Nuovo Galles del Sud, i ricercatori hanno cercato di individuare schemi nei segnali biologici "da sempre", ma ora l'IA è in grado di riconoscere schemi di onde cerebrali mai identificati prima.

L'IA, in particolare quando utilizzata in dispositivi impiantabili, potrebbe rapidamente personalizzare le onde cerebrali in base al modo in cui un individuo svolge un compito, ha aggiunto.

Finora, il team ha raggiunto circa il 75% di accuratezza nella conversione dei pensieri in testo, puntando a una perfezione del 90%.