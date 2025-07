Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha negato che un leader straniero abbia mediato un cessate il fuoco tra India e Pakistan durante il loro recente conflitto, respingendo le ripetute affermazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui Washington avrebbe negoziato la pace.

“Nessun leader mondiale ci ha chiesto di fermare l'operazione,” ha dichiarato Modi al parlamento durante un dibattito su “Operazione Sindoor”, la campagna militare lanciata contro il Pakistan a maggio.

Modi non ha menzionato Trump per nome.

Dal 7 maggio, Trump e la sua amministrazione hanno affermato quasi 30 volte che gli Stati Uniti sono intervenuti per prevenire una guerra su vasta scala tra i vicini dotati di armi nucleari. Islamabad ha riconosciuto il ruolo di Washington, ma Nuova Delhi continua a negarlo.

Conflitto breve

Il conflitto è stato innescato da un attacco terroristico avvenuto ad aprile contro turisti nel Kashmir amministrato dall'India, dove uomini armati hanno ucciso 26 persone, per lo più indù.

L'India ha accusato il Pakistan di sostenere gli aggressori, un'accusa che Islamabad ha respinto.

Più di 70 persone sono morte da entrambe le parti durante quattro giorni di intensi combattimenti a maggio, prima che Trump annunciasse un cessate il fuoco.

“Se non fossi intervenuto, ora ci sarebbero sei grandi guerre in corso. L'India starebbe combattendo con il Pakistan,” ha dichiarato Trump lunedì durante una visita in Scozia.

Modi, tuttavia, ha affermato che è stato il Pakistan a implorare una tregua.

“Hanno sentito il peso dei nostri attacchi,” ha detto.

La sua dichiarazione è arrivata dopo che Rahul Gandhi, del partito di opposizione Congress, lo ha sfidato a dire “in parlamento che Donald Trump sta mentendo.”

Il Kashmir, una regione a maggioranza musulmana, è diviso tra India e Pakistan dal 1947.

Entrambi i paesi la rivendicano interamente e hanno combattuto due guerre e numerosi conflitti per il territorio.

I combattimenti di maggio hanno portato i rivali vicini a un'altra guerra, ma Trump ha pubblicamente rivendicato il merito di averla fermata — una versione riconosciuta da Islamabad ma fermamente respinta da Nuova Delhi.