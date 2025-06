Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che l'Iran non è più in grado di produrre un'arma nucleare, a seguito degli attacchi statunitensi che hanno colpito infrastrutture nucleari chiave nel Paese.

"Ora ci troviamo in una situazione diversa rispetto a una settimana fa. Una settimana fa, l'Iran era molto vicino ad avere un'arma nucleare," ha detto Vance a Fox News. "Adesso, l'Iran non è in grado di costruire un'arma nucleare con l'equipaggiamento che possiede, perché lo abbiamo distrutto."

Le dichiarazioni del vicepresidente sono arrivate poche ore dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran, segnando un'apparente de-escalation dopo quasi due settimane di confronto diretto.

"Domani sarà davvero un nuovo giorno — la fine della “Guerra dei 12 Giorni”, la fine del programma nucleare iraniano, e credo davvero che sia l'inizio di qualcosa di molto importante per la pace in Medio Oriente," ha affermato Vance.

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono aumentate nel fine settimana, quando le forze americane si sono unite all'aggressione militare di Israele contro l'Iran, lanciando attacchi aerei su tre siti nucleari iraniani, incluso l'impianto di arricchimento sotterraneo di Fordow.

In risposta, l'Iran ha lanciato una raffica di missili balistici contro la base militare statunitense di Al Udeid in Qatar lunedì. Non sono state riportate vittime.

La Casa Bianca ha descritto il recente attacco militare come un colpo decisivo alle ambizioni nucleari dell'Iran e un trampolino di lancio per rinnovati sforzi diplomatici nella regione.

Il cessate il fuoco segue il conflitto più diretto tra Iran e Israele degli ultimi decenni.

Dal 13 giugno, Israele ha attaccato il territorio iraniano, prendendo di mira installazioni nucleari, militari e civili. Teheran ha risposto con attacchi missilistici di ritorsione contro Israele, alimentando timori di una guerra regionale più ampia.

Il cessate il fuoco di lunedì, annunciato da Trump, prevede che entrambe le parti inizino una sospensione graduale delle operazioni militari. L'Iran dovrebbe avviare la pausa, seguito da Israele 12 ore dopo, con il conflitto che terminerà ufficialmente 24 ore dopo l'inizio della tregua.

Sebbene l'impatto a lungo termine rimanga incerto, i funzionari statunitensi stanno descrivendo questo momento come un punto di svolta.