Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato fermamente i raid aerei di Israele contro l'Iran, definendo gli attacchi una pericolosa escalation che minaccia la stabilità regionale e globale.

In una dichiarazione pubblicata venerdì sul suo account ufficiale X, Erdogan ha affermato: “Israele ha portato la sua strategia di sommergere la nostra regione — in particolare Gaza — nel sangue, nelle lacrime e nell'instabilità a un livello molto pericoloso questa mattina.”

Erdogan ha descritto gli attacchi contro il vicino Iran come “una chiara provocazione che ignora il diritto internazionale,” sottolineando che avvengono in un momento critico in cui si stanno intensificando i negoziati sul nucleare e aumentando la pressione internazionale sulle azioni di Israele a Gaza.

“Questi attacchi rivelano la mentalità illegale del governo Netanyahu,” ha dichiarato Erdogan, avvertendo che le “azioni sconsiderate e aggressive” di Israele stanno spingendo la regione e il mondo verso il disastro.

‘Condanniamo fermamente i vili attacchi contro il nostro vicino Iran’

Erdogan chiamando la comunità internazionale ad agire, ha dichiarato: “La comunità globale deve porre fine al comportamento fuori controllo di Israele che minaccia sia la stabilità regionale che globale. Gli attacchi lanciati da Netanyahu e dalla sua rete di massacri, che stanno incendiando la regione, devono essere fermati immediatamente.”

Ha ribadito la posizione della Türkiye contro ulteriori escalation in Medio Oriente: “Ancora una volta, dichiariamo che non vogliamo vedere altro spargimento di sangue, distruzione e conflitto in Medio Oriente.”

Erdogan ha concluso esprimendo solidarietà all'Iran: “Come Türkiye, condanniamo fermamente i vili attacchi contro il nostro vicino Iran, porgiamo le nostre condoglianze al popolo amico e fratello dell'Iran, auguriamo la misericordia di Dio a coloro che hanno perso la vita e una pronta guarigione ai feriti.”