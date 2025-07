Mentre gli investitori asiatici si sono mostrati cauti all'avvicinarsi della scadenza fissata da Donald Trump per evitare l'imposizione di dazi elevati, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che inizierà a inviare lettere ai partner commerciali per informarli delle aliquote fiscali.

L'incertezza in vista della scadenza della prossima settimana ha smorzato l'effetto positivo di un altro record a Wall Street, dove un rapporto sull'occupazione statunitense, superiore alle previsioni, ha alleviato le preoccupazioni sull'economia più grande del mondo.

I governi di tutto il mondo stanno facendo intensi sforzi per raggiungere un accordo con Washington entro la scadenza del 9 luglio, fissata dopo che Trump ha annunciato all'inizio di aprile una serie di aumenti fiscali in occasione del suo Liberation Day tariffs.

Trump e i suoi principali funzionari hanno affermato che diversi accordi erano in fase di definizione, ma solo Regno Unito e Vietnam hanno firmato patti, mentre la Cina ha accettato un quadro per ridurre i dazi reciproci e spedire determinati prodotti.

Mentre i negoziatori continuano a cercare modi per evitare il peggio delle misure della Casa Bianca, Trump ha avvertito giovedì che avrebbe presto inviato i suoi messaggi alle capitali.

"La mia intenzione è di inviare una lettera e dire quale tariffa dovranno pagare," ha detto ai giornalisti. "È semplicemente molto più facile."

Ha aggiunto: "Inizieremo a inviare alcune lettere, probabilmente a partire da domani, forse 10 al giorno, a vari paesi dicendo cosa dovranno pagare per fare affari con gli Stati Uniti."

La prospettiva che partner commerciali come Giappone, Corea del Sud, India e Taiwan possano essere colpiti da pesanti dazi ha alimentato nuove preoccupazioni sull'economia globale.

Tokyo è salita leggermente insieme a Shanghai, Sydney, Wellington e Jakarta, ma Hong Kong, Seoul, Singapore, Taipei e Manila sono scese.

I trader non sono riusciti a seguire l'esempio dei loro colleghi di New York, che hanno portato l'S&P 500 e il Nasdaq a nuovi record prima della pausa per il Giorno dell'Indipendenza.

Questi guadagni sono seguiti a dati che mostrano che l'economia statunitense ha superato le aspettative aggiungendo 147.000 posti di lavoro a giugno, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal 4,2%, anche questo migliore delle stime.

La lettura è stata interpretata come un segnale che il mercato del lavoro rimane in buona salute nonostante gli avvertimenti sull'impatto dei dazi di Trump.

Ha inoltre indebolito le speranze che la Federal Reserve tagli i tassi d’interesse nella sua prossima riunione di questo mese, con le scommesse ora orientate verso due riduzioni entro la fine dell’anno — la prima probabilmente a settembre.

Tuttavia, gli analisti hanno suggerito che non tutto è come sembra, indicando una debolezza nel settore privato.

"Pensiamo che le assunzioni nel settore privato si siano fermate e potremmo vedere licenziamenti sporadici in alcuni settori nei prossimi mesi," hanno avvertito gli analisti di MUFG.

Nonostante il calo del tasso di disoccupazione... il flusso di potenziali lavoratori rimasti fuori dalla forza lavoro è aumentato bruscamente a giugno (e oltre 750.000 persone sono uscite dalla forza lavoro negli ultimi due mesi), evidenziando ulteriormente la debolezza del mercato del lavoro.

"Continuiamo a vedere la domanda di lavoro come fondamentalmente debole rispetto agli ultimi anni."

L'approvazione del "Grande e Bellissimo Disegno di Legge" di Trump ha inoltre lasciato gli investitori in un dilemma, mentre valutavano l’estensione dei massicci tagli fiscali e di spesa a fronte di previsioni secondo cui ciò aggiungerà circa 3.000 miliardi di dollari all’attuale debito pubblico già in forte aumento.

Tuttavia, includeva un aumento di 5 trilioni di dollari nel limite del debito, eliminando il rischio che il paese potesse andare in default sui pagamenti delle obbligazioni.

Dati principali:

Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,6% a 39.762,20 dopo guadagni iniziali, mentre l'indice KOSPI della Corea del Sud è sceso dell'1,2% a 3.078,31.

L'indice Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,6% a 23.914,44, mentre il Composite di Shanghai è salito dello 0,4% a 3.475,24. L'S&P/ASX 200 dell'Australia è aumentato dello 0,1% a 8.609,50. L'indice Sensex dell'India è salito dello 0,1% a 83.288,73.