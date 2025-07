Il premier cinese Li Qiang ha avvertito che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve essere valutato in relazione ai rischi per la sicurezza, sottolineando l'urgenza di raggiungere un consenso globale, mentre la corsa tecnologica tra Pechino e Washington non mostra segni di rallentamento.

Le sue dichiarazioni di sabato sono arrivate pochi giorni dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una strategia aggressiva a bassa regolamentazione per consolidare il dominio statunitense nel campo in rapida evoluzione, promettendo di "rimuovere ostacoli burocratici e regolamentazioni onerose" che potrebbero frenare lo sviluppo dell'IA nel settore privato.

Intervenendo all'apertura della Conferenza Mondiale sull'IA (WAIC) a Shanghai sabato, Li ha sottolineato la necessità di governance e sviluppo open-source, annunciando la creazione di un organismo guidato dalla Cina per la cooperazione internazionale sull'IA.

"I rischi e le sfide portati dall'intelligenza artificiale hanno attirato un'attenzione diffusa... Trovare un equilibrio tra sviluppo e sicurezza richiede urgentemente un ulteriore consenso da parte dell'intera società", ha dichiarato il premier.

Li ha affermato che la Cina "promuoverà attivamente" lo sviluppo dell'IA open-source, aggiungendo che Pechino è disposta a condividere i propri progressi con altri paesi, in particolare quelli in via di sviluppo.

"Se ci impegniamo in monopoli tecnologici, controlli e blocchi, l'intelligenza artificiale diventerà un privilegio di pochi paesi e poche imprese", ha detto. "Solo aderendo a principi di apertura, condivisione ed equità nell'accesso all'intelligenza, più paesi e gruppi potranno beneficiare dell'IA."

Il premier ha evidenziato come "l'insufficiente disponibilità di potenza di calcolo e chip" rappresenti un collo di bottiglia.

Washington ha intensificato negli ultimi anni gli sforzi per limitare le esportazioni di chip all'avanguardia verso la Cina, preoccupata che possano essere utilizzati per avanzare i sistemi militari di Pechino ed erodere il dominio tecnologico statunitense.

Da parte sua, la Cina ha reso l'IA un pilastro dei suoi piani per l'autosufficienza tecnologica, con il governo che ha promesso una serie di misure per potenziare il settore.

A gennaio, la startup cinese DeepSeek ha presentato un modello di IA che ha ottenuto prestazioni pari ai migliori sistemi statunitensi, nonostante l'uso di chip meno potenti.

'Cucciolo di tigre domestico'

In un momento in cui l'IA viene integrata in quasi tutti i settori, i suoi utilizzi hanno sollevato importanti questioni etiche, dalla diffusione di disinformazione al suo impatto sull'occupazione, fino alla possibile perdita di controllo tecnologico.

In un discorso al WAIC sabato, il fisico premio Nobel Geoffrey Hinton ha paragonato la situazione al tenere "un cucciolo di tigre molto carino come animale domestico". "Per sopravvivere", ha detto, "devi assicurarti di poterlo addestrare a non ucciderti quando crescerà."

In un messaggio video trasmesso durante la cerimonia di apertura del WAIC, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato che la governance dell'IA sarà "una prova decisiva per la cooperazione internazionale".

Durante la cerimonia, l'inviata francese per l'IA, Anne Bouverot, ha sottolineato "l'urgente necessità" di un'azione globale.

In un vertice sull'IA tenutosi a Parigi a febbraio, 58 paesi, tra cui Cina, Francia e India, oltre all'Unione Europea e alla Commissione dell'Unione Africana, hanno chiesto un maggiore coordinamento sulla governance dell'IA.

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno messo in guardia contro "una regolamentazione eccessiva" e, insieme al Regno Unito, si sono rifiutati di firmare l'appello del vertice per un'IA "aperta", "inclusiva" ed "etica".