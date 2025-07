Il presidente degli Stati Uniti (USA) Donald Trump ha affermato di sperare che un accordo di cessate il fuoco tra Israele e il gruppo di resistenza palestinese Hamas possa essere raggiunto presto.

Parlando domenica alla Joint Base Andrews nel Maryland, Trump ha detto: “Le trattative su Gaza sono in corso e spero che riusciremo a risolvere la questione entro la prossima settimana.”

In precedenza, Trump aveva annunciato che Israele aveva accettato le condizioni necessarie per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, basato su una proposta presentata da Qatar ed Egitto ad Hamas.

Hamas ha risposto positivamente alla proposta e si è dichiarato pronto a negoziare per attuare l'accordo di cessate il fuoco e procedere a uno scambio di prigionieri.

Anche se Israele ha affermato che le modifiche apportate da Hamas alla proposta del Qatar erano inaccettabili, la sua delegazione si è comunque recata a Doha per negoziare.

I negoziati a Doha si sono concentrati su un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni, la liberazione di 10 ostaggi israeliani vivi e di 18 cadaveri, e sulle discussioni per un cessate il fuoco permanente.

Nonostante molti punti siano stati risolti, il principale nodo del contendere è stata l’insistenza di Israele nel mantenere il controllo sulla zona cuscinetto intorno a Gaza.

Anche se si raggiungesse un cessate il fuoco, Israele ha annunciato che continuerà a mantenere una presenza militare a Rafah e che intende creare un "campo di raccolta" come parte del suo piano per deportare i palestinesi in altri paesi.