La Russia ha condotto attacchi "massicci" con droni sulla capitale ucraina Kiev e sulla città portuale di Odessa, uccidendo una persona e colpendo un ospedale maternità, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, che hanno richiesto ulteriori sanzioni.

Mosca ha continuato i suoi attacchi contro l'Ucraina, che ha risposto con incursioni in profondità nel territorio russo.

I colloqui di pace tenuti a Istanbul durante il fine settimana hanno portato a un accordo per uno scambio di prigionieri, un passo importante nelle negoziazioni, ma non è stato ancora raggiunto un accordo per porre fine al conflitto.

Nel centro di Kiev, sono state udite almeno 12 esplosioni, fuoco antiaereo e il ronzio dei droni.

Diversi feriti sono stati segnalati negli attacchi, che hanno colpito almeno sette distretti, con edifici e automobili in fiamme.

Scambio di prigionieri

Lunedì mattina, Ucraina e Russia hanno effettuato la prima fase di uno scambio di prigionieri per coloro che hanno meno di 25 anni, anche se non è stato specificato quanti soldati fossero coinvolti.

Pur accogliendo con favore gli scambi di prigionieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la scorsa settimana che era "inutile" continuare i colloqui con l'attuale delegazione russa — che in precedenza aveva definito "teste vuote" — poiché non erano in grado di concordare un cessate il fuoco.

Domenica, l'esercito russo ha anche affermato di aver attaccato la regione ucraina di Dnipropetrovsk, che confina con le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia, già parzialmente sotto controllo russo — un evento che non si verificava da oltre tre anni di conflitto.

Come condizione per fermare il conflitto, la Russia ha richiesto che l'Ucraina ceda i territori che Mosca sostiene di aver annesso e rinunci a entrare nella NATO.

Ha inoltre respinto una proposta di cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni avanzata da Kiev e dall'Unione Europea, sostenendo che ciò consentirebbe alle forze ucraine di riarmarsi con forniture occidentali.

L'Ucraina chiede un completo ritiro russo dal suo territorio e garanzie di sicurezza da parte dell'Occidente, descrivendo le richieste di Mosca come "ultimatum".