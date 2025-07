Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante il suo incontro con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, in Azerbaigian, venerdì, ha dichiarato che continuano gli sforzi per approfondire la cooperazione tra Türkiye e Pakistan in vari settori, in particolare nel commercio e nell'energia.

L'incontro si è svolto a margine di un vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO) nella città di Khankendi, in Azerbaigian, durante il quale sono stati discussi anche i legami bilaterali, oltre a questioni regionali e globali, secondo quanto riportato dalla Direzione delle Comunicazioni di Türkiye su X.

Erdogan ha sottolineato l'importanza di continuare gli sforzi congiunti per fermare gli attacchi di Israele su Gaza, stabilire un cessate il fuoco e garantire la consegna ininterrotta di aiuti umanitari nella regione.

Collaborazione in settori cruciali

Mentre, secondo una dichiarazione dell'ufficio stampa del primo ministro pakistano, i due leader hanno riaffermato la loro determinazione a rafforzare e sviluppare le relazioni tra i loro Paesi in tutti i settori chiave.

Ileader hanno evidenziato la necessità di migliorare la collaborazione in settori cruciali come commercio, difesa, energia, connettività e investimenti.

Sharif ha inoltre ribadito l'incrollabile impegno del Pakistan a lavorare a stretto contatto con Türkiye per promuovere gli obiettivi comuni di pace, stabilità e sviluppo sostenibile in tutta la regione.

All'incontro, Erdogan era accompagnato dal ministro degli Esteri Hakan Fidan, il ministro della Famiglia e dei Servizi Sociali Mahinur Ozdemir Goktas, il ministro del Commercio Omer Bolat, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Abdulkadir Uraloglu, il direttore delle Comunicazioni Fahrettin Altun e da Akif Cagatay Kilic, suo principale consigliere per la politica estera e la sicurezza.