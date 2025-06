Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto una revisione del quadro normativo sul bilancio dell'Unione Europea, avvertendo che nessuno Stato membro sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo della NATO di destinare il 5% del prodotto interno lordo (PIL) alla spesa per la difesa con le regole attuali.

Parlando prima del vertice dei leader della NATO all'Aia, Orban ha dichiarato che l'obiettivo del 5% è raggiungibile, anche se non sarà facile.

"Non è facile, ma tutto il calcolo delle regole di bilancio dell'Unione Europea deve essere cambiato," ha riferito ai giornalisti.

"Se manteniamo le regole così come sono, nessuno nell'Unione Europea potrà raggiungere il 5%. Quindi dobbiamo ricalcolare tutto con un metodo diverso."

Minaccia economica

Orban sostiene che la più grande minaccia che l'Europa affronta oggi non è di natura militare, ma economica.

"La vera minaccia non riguarda la sicurezza, ma è economica e consiste nella perdita della nostra competitività nel commercio globale."

"Penso che la Russia non sia abbastanza forte da rappresentare una vera minaccia per noi. Siamo molto più forti," ha aggiunto.

Riferendosi all'Ucraina, ha affermato: "La NATO non ha alcun ruolo in Ucraina. L'Ucraina non è un membro della NATO, né lo è la Russia. Il mio compito è mantenere questa situazione così com'è."