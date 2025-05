Il Cremlino ha dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin potrebbe incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky solo nel caso in cui venga raggiunto un accordo su determinati temi tra i due Paesi.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha specificato quali siano questi temi. Putin e Zelensky non si incontrano di persona dal dicembre 2019.

Nove civili uccisi

Le autorità ucraine hanno riferito che un drone russo ha attaccato sabato un minibus passeggeri nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, uccidendo nove persone e ferendone quattro.

L’attacco è avvenuto all’indomani dei primi colloqui diretti di pace tra Mosca e Kiev dopo anni, che però non hanno portato a un cessate il fuoco.

"Questo è un altro crimine di guerra commesso dalla Russia — un attacco deliberato contro un mezzo di trasporto civile che non rappresentava alcuna minaccia", ha scritto l'amministrazione regionale di Sumy sull’app di messaggistica Telegram.

Secondo l'amministrazione militare della regione, l’autobus, che viaggiava verso Sumy, è stato “preso di mira dai russi” nei pressi della città di Bilopillya.

La regione frontaliera di Sumy è sottoposta a bombardamenti sempre più letali da parte di Mosca a partire da marzo. L’intensificazione degli attacchi è iniziata dopo il ritiro delle forze ucraine dalla regione russa di Kursk, che avevano parzialmente controllato dall’estate del 2024.

L’ultimo attacco giunge dopo che, venerdì, tre persone sono morte in seguito a bombardamenti russi nelle regioni ucraine di Donetsk, a est, e Kherson, a sud-est.

Il più grande scambio di prigionieri

Mosca e Kiev si erano già incontrate a Istanbul nella primavera del 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione su larga scala da parte della Russia nel febbraio dello stesso anno. L’ultimo incontro, il primo dialogo diretto tra le due parti da allora, si è concluso con un accordo concreto sullo scambio di 1.000 prigionieri per parte.

Tuttavia, non si registrano segnali di progresso verso la fine del conflitto, che da oltre tre anni devasta gran parte del territorio ucraino e ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case.

Secondo il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, entrambe le parti hanno presentato “le loro proposte su un possibile accordo di cessate il fuoco futuro”.

Il capo negoziatore ucraino, il ministro della Difesa Rustem Umerov, ha dichiarato che “il prossimo passo” dovrebbe essere un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. Mosca ha fatto sapere di aver preso atto della proposta.

Inizialmente, Vladimir Putin aveva indicato la Türkiye come sede dell’incontro, ma in seguito ha rifiutato di recarsi a Istanbul. Zelensky ha accusato Putin di “aver paura” e la Russia di “non prendere sul serio i negoziati”.

Cessate il fuoco incondizionato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a un vertice europeo tenutosi in Albania, insieme ai leader di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. Durante l’incontro, ha chiesto una “forte reazione” internazionale e nuove sanzioni nel caso in cui i colloqui di Istanbul non portassero a risultati concreti.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che, se Mosca continuerà a rifiutare un “cessate il fuoco incondizionato”, i Paesi europei lavoreranno con gli Stati Uniti a ulteriori sanzioni contro la Russia.

Sia Mosca che Washington hanno sottolineato la necessità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per affrontare il conflitto.

Trump ha affermato che “non accadrà nulla” riguardo alla guerra senza un incontro faccia a faccia con Putin.

Durante i colloqui di Istanbul, una fonte ucraina ha riferito all’AFP che la Russia ha avanzato dure richieste territoriali, definite “inaccettabili” dal portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Georgiy Tykhy.

Mosca chiede il riconoscimento dei quattro territori ucraini parzialmente occupati dal 2022, oltre alla Crimea, annessa nel 2014.