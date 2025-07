Il Ministro degli Esteri britannico David Lammy ha dichiarato che il Regno Unito è pronto a imporre ulteriori sanzioni contro Israele se non verrà raggiunto un cessate il fuoco a Gaza, sotto assedio, entro poche settimane.

Lammy ha riferito martedì al Comitato per gli Affari Esteri della Camera dei Comuni che il governo sarebbe disposto a "fare di più" per agire contro Israele se la situazione umanitaria a Gaza continuerà a peggiorare.

"Se non otteniamo il cessate il fuoco per cui tutti stiamo pregando nelle prossime settimane... il governo prenderà ulteriori misure contro Israele?", ha chiesto il deputato laburista Alex Ballinger.

"Sì, lo faremo," ha risposto Lammy.

Le dichiarazioni di Lammy seguono una mossa coordinata di sanzioni il mese scorso da parte di Regno Unito, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Norvegia, che hanno preso di mira i ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich per quelli che Londra ha descritto come "gravi abusi" dei diritti umani a Gaza, secondo quanto riportato da The Independent.

Le sanzioni includevano divieti di viaggio e congelamento dei beni.

Mentre il Regno Unito è stato sottoposto a crescenti pressioni, anche da parte di figure di spicco del Partito Laburista e dei sindacati, per riconoscere formalmente lo Stato palestinese, Lammy ha evitato di impegnarsi su una tempistica specifica.

"Non mi legherò a un calendario solo perché è conveniente per uno slogan," ha detto, aggiungendo che i negoziati per il cessate il fuoco sono delicati e che qualsiasi mossa di riconoscimento deve essere valutata in base alla sua capacità di portare un cambiamento significativo sul terreno.

Ha osservato che, nonostante il crescente riconoscimento internazionale della Palestina, incluso da parte di paesi come Irlanda, Spagna e Norvegia, "ciò che abbiamo visto è un'ulteriore annessione in Cisgiordania," suggerendo che il riconoscimento da solo non ha avanzato gli sforzi di pace.

Strage israeliana a Gaza

Israele ha ucciso oltre 57.500 palestinesi, per lo più donne e bambini, a Gaza dal 7 ottobre 2023.

Secondo l'agenzia ufficiale WAFA della Palestina, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto la maggior parte dell'enclave assediata in macerie e ha praticamente sfollato l'intera popolazione.

Ha inoltre bloccato l'ingresso di aiuti umanitari disperatamente necessari, consentendo solo a un controverso gruppo di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti, istituito per bypassare il lavoro umanitario delle Nazioni Unite e condannato come una "trappola mortale."