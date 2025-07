Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in Azerbaigian per partecipare al 17° Vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO), un importante forum regionale volto a rafforzare i legami economici tra gli Stati membri.

Il vertice si tiene nella città di Khankendi, situata nella regione del Karabakh. Venerdì, Erdogan è atterrato prima a Fuzuli, per poi dirigersi verso la città ospitante.

Il presidente è accompagnato da diversi alti funzionari turchi, tra cui il ministro degli Esteri Hakan Fidan, il ministro del Commercio Omer Bolat, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Abdulkadir Uraloglu e il ministro della Famiglia e dei Servizi Sociali Mahinur Ozdemir Göktas.

Erdogan dovrebbe tenere un discorso durante il vertice, dove i leader dei 10 Paesi membri dell'ECO discuteranno il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio, dell'energia, dei trasporti e di altri settori chiave.

Una piattaforma strategica

L'ECO, fondata nel 1985 da Türkiye, Iran e Pakistan, si è trasformata in una più ampia organizzazione regionale con l'adesione di Paesi dell'Asia Centrale e del Caucaso Meridionale dopo il crollo dell'Unione Sovietica.

I suoi vertici servono come piattaforma per promuovere l'integrazione economica, la connettività regionale e il dialogo politico. L'incontro di quest'anno si svolge in un momento di crescente attenzione geopolitica sul Caucaso Meridionale, in particolare dopo il pieno ripristino del controllo da parte dell'Azerbaigian sul Karabakh lo scorso anno, dopo decenni di conflitto con l'Armenia.

La Türkiye, stretta alleata dell'Azerbaigian, ha sostenuto Baku negli sforzi di sviluppo post-conflitto e nell'espansione dei corridoi di trasporto che collegano l'Asia e l'Europa, incluso il progetto del Corridoio Centrale.

La partecipazione di Erdogan sottolinea l'impegno continuo di Ankara per la cooperazione regionale e il suo approfondimento del partenariato strategico con l'Azerbaigian.