Diversi paesi hanno accolto con favore l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

“In linea con il nostro impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina,” ha annunciato Macron giovedì.

L'alto funzionario palestinese Hussein al-Sheikh ha accolto favorevolmente la decisione, affermando che “riflette l'impegno della Francia per il diritto internazionale e il suo sostegno ai diritti del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla creazione di uno stato indipendente.”

Hamas ha descritto la decisione come “un passo positivo nella giusta direzione,” definendola “un sostegno al diritto del nostro popolo all'autodeterminazione e a uno stato indipendente su tutta la terra palestinese occupata, con Gerusalemme come capitale.”

Il gruppo ha aggiunto che il riconoscimento rappresenta “uno sviluppo politico che riflette una crescente convinzione internazionale nella giustizia della causa palestinese e il fallimento dell'occupazione israeliana nel distorcere i fatti o sopprimere la volontà delle nazioni libere.”

Il Ministero degli Esteri saudita ha accolto con favore l'annuncio del presidente Emmanuel Macron, dichiarando in un comunicato: “Il Regno dell'Arabia Saudita accoglie con favore l'annuncio fatto dal presidente Emmanuel Macron riguardo l'intenzione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina.”

Anche il Ministero degli Esteri giordano ha accolto con favore l'annuncio del presidente Macron, definendolo “un passo nella giusta direzione verso l'attuazione della soluzione a due stati e la fine dell'occupazione.”

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha confermato la mossa diplomatica, dichiarando: “Il nostro Console a Gerusalemme ha consegnato la lettera del presidente Macron all'Autorità Palestinese. La Francia procederà con il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina a settembre.”

“Confermerò questo impegno dal podio delle Nazioni Unite lunedì,” ha aggiunto Barrot.

L'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan ha dichiarato che il riconoscimento “non è un favore, è un dovere,” criticando le condizioni legate alla decisione.

“La Francia sta imponendo la smilitarizzazione a un popolo sotto colonizzazione e occupazione, continuando al contempo ad armare il colonizzatore,” ha affermato. “I palestinesi non rinunceranno mai alla resistenza armata finché Israele continuerà a occupare e colonizzare le terre palestinesi.”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato l'annuncio definendolo “una ricompensa al terrorismo,” sostenendo che rischierebbe di “creare un altro proxy iraniano, proprio come è accaduto con Gaza.”

“Uno stato palestinese in queste condizioni sarebbe una piattaforma di lancio per annientare Israele, non per vivere in pace accanto ad esso,” ha dichiarato Netanyahu. “Sia chiaro, i palestinesi non cercano uno stato accanto a Israele; cercano uno stato al posto di Israele.”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha aggiunto: “Invece di stare al fianco di Israele in questo momento critico, il presidente francese sceglie di indebolirci... Non permetteremo mai la creazione di un'entità palestinese che minacci la nostra esistenza.”

Al contrario, il primo ministro irlandese Simon Harris ha dichiarato: “Accolgo con favore l'annuncio del presidente Macron che la Francia riconoscerà la Palestina a settembre. Questo è un contributo importante per l'attuazione della soluzione a due stati.”

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha affermato: “Accolgo con favore il fatto che la Francia si unisca alla Spagna e ad altri paesi europei nel riconoscere lo Stato di Palestina. Insieme, dobbiamo proteggere ciò che Netanyahu sta cercando di distruggere. La soluzione a due stati è l'unica soluzione.”

Il primo ministro scozzese John Swinney ha aggiunto: “Il Regno Unito dovrebbe seguire l'esempio della Francia stasera e riconoscere lo Stato di Palestina. Questo è essenziale per la pace. Il cessate il fuoco e gli aiuti umanitari devono iniziare ora.”

L'annuncio di Macron arriva in un momento di collasso umanitario a Gaza, dove oltre 59.500 palestinesi — per lo più donne e bambini — sono stati uccisi dall'ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

La Francia ha inoltre annunciato piani per co-ospitare, insieme all'Arabia Saudita, una conferenza internazionale presso le Nazioni Unite il 28-29 luglio per delineare una roadmap verso la creazione di uno stato palestinese.

Il Ministro degli Esteri francese Barrot ha avvertito: “Le prospettive per la creazione di uno stato palestinese sono più minacciate che mai, mentre Gaza soffre di carestia e devastazione.”