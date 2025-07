Il capo dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence della Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, ha tenuto martedì un incontro di alto livello con funzionari iracheni a Baghdad per discutere gli sforzi volti a rafforzare la sicurezza delle frontiere e migliorare le iniziative congiunte di lotta al terrorismo.

Kalin ha incontrato inizialmente il Primo Ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani, seguito da colloqui con il Presidente Abdul Latif Rashid. Anche il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein ha partecipato all'incontro, secondo fonti di sicurezza.

Durante la sua visita, Kalin ha avuto discussioni con il Ministro della Difesa Thabit Abbasi, il capo del Servizio Nazionale di Intelligence Hamid al-Shatri, il leader dell'Alleanza della Sovranità Khamis al-Khanjar e il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti Mahmoud al-Mashhadani.

Nel corso degli incontri, entrambe le parti hanno discusso passi congiunti per raggiungere una “Türkiye libera dal terrorismo” attraverso sforzi coordinati per mettere in sicurezza i confini ed eliminare le minacce terroristiche.

La parte di Baghdad ha ribadito il suo pieno sostegno ad Ankara a tutti i livelli. I colloqui si sono concentrati anche sulle opportunità per promuovere la pace e la stabilità regionale, oltre che sullo stato generale delle relazioni bilaterali.

Le tensioni tra Iran e Israele sono state all'ordine del giorno, con entrambe le parti che hanno valutato gli sviluppi recenti nel processo di cessate il fuoco.

Successivamente, Kalin ha incontrato separatamente il Presidente del Fronte Turkmeno Iracheno (ITC), M. Seman Agaoglu, e alti funzionari dell'ITC per esaminare la situazione della sicurezza nelle aree popolate da turkmeni, in vista di aggiornamenti sui preparativi per le prossime elezioni.