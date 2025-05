Diplomatici di Cina, Russia e Iran si sono incontrati per colloqui, secondo quanto riportato dai media statali, in una riunione che Pechino spera possa riavviare i negoziati da tempo in stallo sul programma nucleare iraniano.

Teheran ha rispettato l'accordo del 2015 per un anno dopo il ritiro di Washington, ma successivamente ha iniziato a ridurre i suoi impegni. Gli sforzi per rilanciare il patto sono da allora falliti.

Pechino ha dichiarato che l’incontro di venerdì mira a "rafforzare la comunicazione e il coordinamento, al fine di riprendere il dialogo e i negoziati il prima possibile".

Secondo un resoconto dell'emittente statale cinese CCTV, i tre diplomatici "hanno scambiato opinioni sulla questione nucleare iraniana e su altri temi di interesse comune".

I media statali non hanno fornito ulteriori dettagli sui colloqui, a cui hanno partecipato il vice ministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu, il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov e il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi.

Il presidente USA Donald Trump, tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato a gennaio, ha ripristinato la sua politica di "massima pressione" sulle sanzioni contro l’Iran, replicando l'approccio adottato durante il suo primo mandato.

Trump ha chiesto nuovi negoziati con Teheran, ma il governo iraniano ha escluso colloqui diretti finché le sanzioni statunitensi rimarranno in vigore.

Parità di condizioni

Questa settimana, Donald Trump ha inviato una lettera a Teheran esortando a riprendere i colloqui sul nucleare e avvertendo di possibili azioni militari in caso di rifiuto.

Teheran ha dichiarato giovedì che la lettera – che Trump ha affermato essere indirizzata alla guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei – è attualmente "in fase di revisione".

"Alla fine, gli Stati Uniti dovrebbero revocare le sanzioni", ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi in un'intervista pubblicata giovedì dal quotidiano ufficiale del governo.

"Entreremo in negoziati diretti solo quando saremo su un piano di parità, liberi da pressioni e minacce, e saremo sicuri che gli interessi nazionali del nostro popolo saranno garantiti".

Un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dello scorso mese ha evidenziato che l'Iran ha aumentato in modo significativo il suo stock di uranio altamente arricchito al 60% di purezza, un livello vicino al 90% necessario per la produzione di un'arma nucleare.

La guida suprema iraniana, Khamenei, ha dichiarato questa settimana che il Paese "non possiede armi nucleari" e "non le sta cercando".

Un rapporto trimestrale dell'AIEA pubblicato a febbraio ha ribadito che l'Iran ha aumentato in modo significativo le sue riserve di uranio arricchito al 60%, un passo breve rispetto al 90% necessario per la fabbricazione di un'arma atomica.